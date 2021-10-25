За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/на годину можуть позбавити прав: що загрожує українцям

У Верховній Раді був зареєстрований новий законопроєкт № 6214. У цьому законопроєкті депутати пропонують посилити штрафи та покарання за порушення правил дорожнього руху.
Які штрафи та нові обмеження загрожують українцям – читайте в матеріалі нижче.
За законодавством України, за перевищення швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/на годину зараз тягне за собою накладення штрафу – у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз ця сума становить 1700 гривень.
Як вказують народні депутати в пояснювальній записці, ця ініціатива - вимушене реагування на смертність і травматизм на дорогах України через перевищення швидкості. Перевищення безпечної швидкості руху є головною причиною дорожньо – транспортного травматизму-34% від усіх ДТП.
Законопроєкт на цей момент знаходиться на розгляді.
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