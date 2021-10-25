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За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/на годину можуть позбавити прав: що загрожує українцям

Автор: Анна Шиканова

У Верховній Раді був зареєстрований новий законопроєкт № 6214. У цьому законопроєкті депутати пропонують посилити штрафи та покарання за порушення правил дорожнього руху.

Які штрафи та нові обмеження загрожують українцям – читайте в матеріалі нижче.

За законодавством України, за перевищення швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/на годину зараз тягне за собою накладення штрафу – у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз ця сума становить 1700 гривень.

Що пропонують депутати

  • За перевищення швидкості в населених пунктах понад 30 км/на годину пропонується ввести штраф у розмірі 1700 гривень.
  • За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах більш ніж на 50 км/на годину у водіїв пропонують забирати права керування транспортними засобами на термін від 3 до 6 місяців.
  • За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортного засобу в населених пунктах більш ніж на 70 км/на годину пропонують позбавляти права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців.

Як вказують народні депутати в пояснювальній записці, ця ініціатива - вимушене реагування на смертність і травматизм на дорогах України через перевищення швидкості. Перевищення безпечної швидкості руху є головною причиною дорожньо – транспортного травматизму-34% від усіх ДТП.

Законопроєкт на цей момент знаходиться на розгляді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких помилок потрібно уникати водіям при спілкуванні з поліцією.

А також ми розповідали, в яких випадках водій може отримати тільки усне зауваження за порушення ПДР.

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