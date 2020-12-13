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Превратилась в каток: названа одна из самых опасных трасс в Украине (фото)

Киев, Воскресенье 13 декабря 2020 14:16
Превратилась в каток: названа одна из самых опасных трасс в Украине (фото)
Гололедица в Украине превратила дороги в каток (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине в течение нескольких последних дней в дневное время выпадают осадки в виде дождя, которые впоследствии замерзают и создают критические опасные условия для участников движения. Так, свидетели показали кадры, на которых замечены улетевшие в кювет автомобили с одной из самых опасных трасс под Киевом. Об этом в своем Telegram-канале пишет PavlovskyNews.

Хотя украинцы уже приспособились к ледовым каткам, которые появились на дорогах и тротуарах из-за непогоды, спасатели просят водителей быть предельно осторожными, особенно на трассе Киев-Житомир.

Сегодня, 13 декабря, трасса превратилась в настоящий каток. В настоящее время на дороге зафиксировано сразу 3 крупных ДТП.

"Как сообщают наши подписчики, на трассе сразу три большие аварии. Внедорожник "Лексус" вылетел в кювет и остановился уже только на крыше. Буквально через несколько километров еще две машины слетели с дороги. Дальше с трассы съехала фура, ее развернуло боком", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

Превратилась в каток: названа одна из самых опасных трасс в Украине (фото)

Превратилась в каток: названа одна из самых опасных трасс в Украине (фото)

ДТП на трассе Киев-Житомир (фото: t.me/pavlovskynews)

Сложные погодные условия на дорогах сохраняются. Стоит отметить, что в первый день жуткой гололедица правоохранители сообщили о нескольких сотнях ДТП на дорогах столицы.

Напомним, киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду.

Ранее в сети обсуждали видео, на котором девочка "дрифтует" на Андреевском спуске в гололед. Потом она призналась журналистам, что ей пришлось падать 40 раз.

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Новости Украины Происшествия ДТПдорогитрассагололедица

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