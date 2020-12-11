Все смеются с видео, где девочка "дрифтует" на Андреевском спуске

В Киеве ледяной дождь превратил улицы в настоящий каток. А гололед спровоцировал в свою очередь массу аварий и заторов в столице. Люди с трудом пробираются по улицам, а не упасть практически не возможно.
Но есть и очень забавные видеоролики, на которых показывают ледовый апокалипсис. Например, видео с ребенком на Андреевском спуске. Его опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и очень смешно подписали.
"А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать", - подписали ролик в стиле цитат мэра Киева Виталия Кличка.
В комментариях под видео начался настоящий резонанс, одни пишут, что это очень смешно, другие уверены, что ребенка очень жаль и никто не пришел на помощь к девочке.
Кстати, там же в комментариях нашлись родители девочки. Они узнали ее и написали, что это их дочка Маша.
Как мы ранее писали, сеть взорвали убойные видео столичного гололеда.
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