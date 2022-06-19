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Перетворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моря

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Кирилівка, Запорізька область, Неділя 19 червня 2022 16:36
Перетворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моря Фото: у курортній Кирилівці море перетворюється на болото (t.me/riamelitopol)
Автор: Анна Шиканова

Узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області стало перетворюватися на болото. Вода почала зацвітати та покриватися водоростями.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "РІА-Мелітополь".

Курортна Кирилівка опинилася в тимчасовій окупації російськими військовими разом з Мелітополем і частиною Запорізької області.

Пляжі На березі Азовського моря були віддушиною для місцевих жителів - туди приїжджали з усіх населених пунктів поблизу, щоб хоча б подихати морським повітрям і погуляти по теплому піску. Найвідважніші навіть встигли відкрити купальний сезон.

Однак жителі регіону зізнаються, що, швидше за все, візитів до Кирилівки найближчим часом доведеться утриматися, тому, що море стрімко перетворюється на болото.

Без належного догляду воду атакували водорості, і вона почала цвісти. І цей процес настільки швидкий і сильний, що вода почала перетворюватися на болото.

Перетворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моряПеретворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моряПеретворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моря

Курортна Кирилівка

"Але недовго музика грала, як то кажуть. Цього року підприємці та люди, які працювали на місцевих курортах, і так позбулися основного заробітку, адже через повномасштабне вторгнення Росії на територію України туристи з інших регіонів не приїдуть.

Але тепер Кирилівку наздогнала нова напасть, через яку, ймовірно, на узбережжя перестануть приїжджати навіть жителі регіону", - сказано в повідомленні.

Також місцеві жителі показали, як зараз виглядає море:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві назвали пляжі, де можна безпечно купатися.

А ще ми розповідали, що в Одесі вирішили відкрити купальний сезон.

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Азовское море Кирилловка
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