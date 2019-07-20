Преступление не расследуется: что известно об убийстве Павла Шеремета

Убийство журналиста Павла Шеремета расследуется уже три года и ко дню годовщины его смерти, 20 июля, в Киеве была проведена акция "Кто убил Павла? Три года без ответа". Организатором акции выступило издание "УП", в котором работал погибший.

Акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.

"20 июля 2016 в центре Киева был убит наш коллега и друга Павла Шеремета. Через три года мы так и не знаем ни имена исполнителей, ни заказчиков убийства", – написали организаторы в Facebook.

После акции организаторы пригласили всех желающих на просмотр журналистского фильма-расследования "Убийство Павла" в кинотеатр "Лира". В Минске, как сообщается на официальном сайте Белорусской ассоциации журналистов, коллеги Шеремета посетят его могилу на Северном кладбище.

Что известно на данный момент

На текущий момент имена заказчиков и исполнителей неизвестны. 20 июля 2016 года автомобиль, принадлежавший главному редактору "Украинской правды" Алене Притуле взорвался на перекрестке ул. Хмельницкого и Франко. В машине в момент взрыва был только водитель – журналист и гражданский муж Притулы Павел Шеремет. От взрыва бомбы, расположенной под днищем автомобиля он погиб на месте. Как заявили в полке "Азов", журналист в то утро ехал освещать их акцию протеста.

6 июля 2019 года экс-генпрокурор Виктор Шокин сделал шокирующее заявление по делу об убийстве. По его данным, к трагической гибели журналиста причастен один из депутатов, который на текущий момент занимает довольно высокий пост.

Перед памятной датой журналисты поинтересовались ходом дела на данный момент. В частности, на запрос издания "Сегодня" в ГПУ ответили, что "ход досудебного расследования продолжается", и пребывает "на постоянном контроле Генерального прокурора Украины".

На безрезультатное расследование отреагировал действующий президент Украины Владимир Зеленский, который призвал ответственных лиц доложить о ходе расследования.

"Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов. Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – написал гарант в своем Facebook.

Убийство Павла Шеремета – свежие данные и подробности акции в Киеве 20 июля (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Следует добавить, что во время акции в Киеве пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал о наличии подозреваемых в убийстве.

"Уголовное производство расследуется. Но каких-либо сведений для опубликования пока нет. Преступление не раскрыто. Подозреваемые не установлены", — сказал спикер.

Также Шевченко добавил, что по этому делу был допрошен бывший генеральный прокурор Виктор Шокин.

"Бывший прокурор Виктор Шокин был допрошен следователями полиции по поводу сведений, которые он изложил в одном из своих последних интервью. Эти сведения будут проверены следователями в ходе расследования дела Шеремета", — сообщил пресс-секретарь МВД.

Убийство Павла Шеремета – свежие данные и подробности акции в Киеве 20 июля (видео: youtube.com/Громадське)

Напомним, во время памятной акции в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь к ответственности причастных.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.