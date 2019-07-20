ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Руководители правоохранительных органов отчитаются по делу Шеремета

Новости » Политика    20.07.2019 - 10:55
Руководители правоохранительных органов отчитаются по делу Шеремета
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Заседание состоится 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание руководителей правоохранительных органов, ведущих расследование убийства журналиста Павла Шеремета, во вторник, 23 июля. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

По словам главы государства, он пригласил генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева и врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова для доклада по ходу расследования убийства Шеремета.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - заявил Зеленский.

Руководители правоохранительных органов отчитаются по делу Шеремета

Напомним, во время памятной акции в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь к ответственности причастных.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.

США призвали наказать виновных в убийстве Шеремета Зеленский уволил посла Украины в США
Новости Украины Владимир ЗеленскийПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь