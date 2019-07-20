США призвали наказать виновных в убийстве Шеремета

Фото: прощание с Павлом Шереметом (РБК-Украина)

Сегодня, 20 июля, третья годовщина со дня убийства Шеремета

В субботу, 20 июля, в Киеве состоялась акция памяти к третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, участие в акции приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, бывшие коллеги Шеремета, народные депутаты, друзья и родные журналиста. Во время своего выступления Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь виновных к ответственности.

"В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить благосклонность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", - подчеркнул он.

Кроме того, родные и бывшие коллеги Шеремета заявили, что требуют отставки министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя Национальной полиции.

"Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель Нацполиции Сергей Князев должны пойти в отставку за нераскрытие этого дела. Мы надеемся, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - отметили они.

Также, участники акции призвали президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов для предоставления отчета о результатах трехлетнего расследования убийства Шеремета.

Напомним, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже ФБР не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.