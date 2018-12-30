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Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета серьезно сузился

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 08:28
Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета серьезно сузился
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Луценко отметил, что "даже ФБР не смогла оказать никакой помощи" в установлении личностей исполнителей

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета серьезно сузился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Луценко "5 каналу".

"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен", - сообщил он, отметив, что сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о заказчиках речь пока не идет.

Луценко также отметил, что "даже ФБР не смогла оказать никакой помощи" в установлении личностей исполнителей.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие установило человека, причастного к убийству Шеремета. По словам заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, установить личность преступника позволит анализ видеоматериала.

Отметим, летом Луценко заявлял, что у следствия по делу об убийстве Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков.

Как известно, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по дороге на радиоэфир.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоПавел Шеремет
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