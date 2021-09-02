В престижном университете Одессы на голову студентов обвалился потолок: "за что мы платим деньги?"

В Одесском национальном университете имени Мечникова обвалился потолок прямо во время лекции. В аудитории находились студенты и преподаватель, но к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили студенты учебного заведения в Telegram-канале " Одесса сейчас ".

Учебный год для студентов престижного одесского университета начался неудачно. 2 сентября в аудитории №5 произошел обвал потолка прямо во время лекции. В этот момент в аудитории находилось несколько десятков человек.

"Второй день учебы в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова на Французском бульваре едва не закончился трагедией. Сегодня, во время лекции в аудитории №5 рухнула часть потолка. Как сообщили очевидцы, в этот момент в помещении находились десятки студентов, но к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На кадрах, которые опубликовали студенты, видно, что часть потолка осыпалась прямо на столы и парты аудитории. Также могло зацепить преподавателя.

Студенты возмущены таким состоянием аудитории и в комментариях пишут, что непонятно, за что они платят деньги.

"Спрашивается, а за что я плачу контракт? Чтобы мне голову счастье прилетело?" – пишут студенты.

Стоит отметить, что Одесский университет имени Мечникова занимает 21 место в рейтинге популярности высших учебных заведений в Украине.