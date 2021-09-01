15 часов в очереди: за день в одесское общежитие пытались заселить почти тысячу студентов
В Одессе около 800 студентов Международного гуманитарного университета пытались заселить в общежитие за один день. Людям пришлось стоять в очереди с 3 часов утра и до самой ночи.
Об этом сообщает Vgorode.
Инцидент произошел в понедельник, 30 августа. Возле здания общежития собралось огромное количество студентов, а также их родителей, которые помогали детям с вещами.
Люди стояли на жаре, плотно прижавшись друг к другу. В любом случае это неприятная ситуация, особенно сейчас, когда количество больных COVID-19 увеличивается.
В Одессе студенты с родителями ждали 15 часов, чтобы заселится в общежитие (видео: YouTube)
Людям пришлось пройти множество бюрократических процедур, поскольку нужно было подписать договор, сдать справку, оплатить проживание в общежитии и т.д.
В Одессе студенты с родителями ждали 15 часов, чтобы заселится в общежитие (видео: YouTube)
Некоторые хотели уйти и приехать в другой день, но им сообщили, что в таком случае они потеряют места в общежитии.
Напомним, в Киеве накануне 1 сентября серьезно затопило студенческое общежитие. Потоки воды летели с потолка. Инцидент произошел в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.
Мы также писали о том, что студенты Одесского национального экономического университета показали, как выглядит общежитие на улице Черняховского. На видео видно, что на стенах есть плесень, умывальник стоит на разломанном каркасе. Также вокруг разруха и грязь.