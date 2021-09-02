У престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля: "за що ми платимо гроші?"
В Одеському національному університеті імені Мечникова обвалилася стеля прямо під час лекції. В аудиторії знаходилися студенти та викладач, але на щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили студенти навчального закладу в Telegram-каналі "Одеса зараз".
Навчальний рік для студентів престижного Одеського університету розпочався невдало. 2 вересня в аудиторії №5 стався обвал стелі прямо під час лекції. У цей момент в аудиторії перебувало кілька десятків людей.
"Другий день навчання в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі ледь не закінчився трагедією. Сьогодні, під час лекції в аудиторії №5 впала частина стелі. Як повідомили очевидці, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На кадрах, які опублікували студенти, видно, що частина стелі обсипалася прямо на столи та парти аудиторії. Також могло зачепити викладача.
Студенти обурені таким станом аудиторії й в коментарях пишуть, що незрозуміло, за що вони платять гроші.
"Питається, а за що я плачу контракт? Щоб мені голову щастя прилетіло?"- пишуть студенти.
Варто відзначити, що Одеський університет імені Мечникова займає 21 місце в рейтингу популярності вищих навчальних закладів в Україні.
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