У престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля: "за що ми платимо гроші?"

В Одеському національному університеті імені Мечникова обвалилася стеля прямо під час лекції. В аудиторії знаходилися студенти та викладач, але на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили студенти навчального закладу в Telegram-каналі " Одеса зараз ".

Навчальний рік для студентів престижного Одеського університету розпочався невдало. 2 вересня в аудиторії №5 стався обвал стелі прямо під час лекції. У цей момент в аудиторії перебувало кілька десятків людей.

"Другий день навчання в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі ледь не закінчився трагедією. Сьогодні, під час лекції в аудиторії №5 впала частина стелі. Як повідомили очевидці, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, які опублікували студенти, видно, що частина стелі обсипалася прямо на столи та парти аудиторії. Також могло зачепити викладача.

Студенти обурені таким станом аудиторії й в коментарях пишуть, що незрозуміло, за що вони платять гроші.

"Питається, а за що я плачу контракт? Щоб мені голову щастя прилетіло?"- пишуть студенти.

Варто відзначити, що Одеський університет імені Мечникова займає 21 місце в рейтингу популярності вищих навчальних закладів в Україні.