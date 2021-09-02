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У престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля: "за що ми платимо гроші?"

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Одеса, Четвер 02 вересня 2021 17:02
У престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля: "за що ми платимо гроші?" В Одесі на голови студентів обвалилася стеля (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одеському національному університеті імені Мечникова обвалилася стеля прямо під час лекції. В аудиторії знаходилися студенти та викладач, але на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили студенти навчального закладу в Telegram-каналі "Одеса зараз".

Навчальний рік для студентів престижного Одеського університету розпочався невдало. 2 вересня в аудиторії №5 стався обвал стелі прямо під час лекції. У цей момент в аудиторії перебувало кілька десятків людей.

"Другий день навчання в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі ледь не закінчився трагедією. Сьогодні, під час лекції в аудиторії №5 впала частина стелі. Як повідомили очевидці, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, які опублікували студенти, видно, що частина стелі обсипалася прямо на столи та парти аудиторії. Також могло зачепити викладача.

Студенти обурені таким станом аудиторії й в коментарях пишуть, що незрозуміло, за що вони платять гроші.

"Питається, а за що я плачу контракт? Щоб мені голову щастя прилетіло?"- пишуть студенти.

Варто відзначити, що Одеський університет імені Мечникова займає 21 місце в рейтингу популярності вищих навчальних закладів в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі студенти з батьками 15 годин стояли в черзі, щоб заселитися в гуртожиток.

А також розповідали про те, що у ресторані Одеси на трирічну дитину впали скляні двері.

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