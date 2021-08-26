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В одесском ресторане в детской зоне на 3-летнего мальчика упали стеклянные двери

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Одесса, Четверг 26 августа 2021 23:01
В одесском ресторане в детской зоне на 3-летнего мальчика упали стеклянные двери Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ресторане произошло ЧП - в детской комнате в заведении на маленьких посетителей упала стеклянная дверь. В результате происшествия пострадал 3-летний мальчик, и на место вызвали "скорую помощь".

Об этом 26 августа передали в Telegram-канале "Новости Одесса".

По словам мамы малыша, ее сын получил глубокие порезы на руках и много мелких - на теле.

Инцидент случился в ресторане "Море" в районе Фонтанки.

Что стало причиной, что дверь внезапно упала, остается неизвестным. При обрушении стекло рассыпалось на мелкие осколки. После этого сотрудники заведения поспешили их собрать и вынести. Гости ресторана, в свою очередь, быстро вывели своих детей из заведения.

Как отмечает мама пострадавшего мальчика, администрация ресторана обвинила в падении двери самого малыша. Также женщина добавила, что на их сторону стали и медики неотложки, которые прибыли на вызов.

"Скорая и заведение обвинили ребенка в происшедшем, и отказались оплатить услуги скорой помощи. Чудо просто что никто не погиб", - говорится в публикации.

Видео: в Одессе в ресторане в детской комнате упали стеклянные двери на маленького мальчика

На сайте ресторана указывается, что в "оборудованной увлекательной детской комнате" за детьми посетителей "присматривает квалифицированная няня".

Пользователи сети активно обсуждают случай в ресторане, и высказывают недоумение, как трехлетний ребенок мог обрушить стеклянную дверь.

  • Можно смело обвинять заведение, так как я лично работал с бригадой строителей, которые делали там ремонт, делали за копейки и хозяину было глубоко пофиг на качество.
  • Как, блин, 3-летний ребенок может сломать стеклянную дверь, она что на соплях висит?
  • А порезы не такие уж и глубокие, видел это своими глазами, просто больше кипиша вокруг было и испуганных родителей...

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе ребенок получил ожоги из-за знаменитой скульптуры, к которой прикоснулся при падении, после чего малыша забрала "скорая".

Ранее сообщалось, что в колледже Ровно во время награждения студентов упало окно, и в результате пострадали две девочки-подростка.

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