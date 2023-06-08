Українські університети в рейтингу Times Higher Education: які виші в списку кращих

До списку найстійкіших університетів світу Times Higher Education Impact Rankings у 2023 році потрапило понад 30 навчальних закладів вищої освіти України.
Найкращі результати у Сумського державного університету, Львівського політехнічного національного університету та Київського національного економічного університету.
Повний список українських вишів, які потрапили до цього рейтингу, опубліковано на Times Higher Education.
Найкращі показники, а їх для складання рейтингу використали за 17 критеріями, виявились у Сумського державного університету (від 301 до 400 світового рейтингу).
Фото: Сумський державний університет
Далі йде Львівський політехнічний національний університет (від 401 до 600)
На третьому місці – Київський національний економічний університет (від 801 до 1000).
Фото: Львівський політехнічний університет
Таку ж позицію займають Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, Ужгородський національний університет та Житомирський політехнічний державний університет (від 801 до 1000)
Понад 1000:
Фото: Національний авіаційний університет
Фото: Національний фармацевтичний університет
Фото: Національний транспортний університет
Загалом у рейтингу було представлено понад 1500 університетів у 112 країнах світу. За всю історію існування цього рейтингу, у 2023 році до нього потрапила найбільша кількість українських університетів.
Для вибору використовуються спеціальні показники – ЦСР (цілі сталого розвитку). Методологія Impact Ranking містить перелік показників за кожною із 17 ЦСР, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів освіти, а також їх вплив на суспільство.
Раніше ми розповідали, які 10 українських університетів потрапили до іншого міжнародного рейтингу.
А також ми писали про те, які університети в Україні найпопулярніші.