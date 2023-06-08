Українські університети в рейтингу Times Higher Education: які виші в списку кращих

Які українські ВНЗ потрапили до рейтингу

Найкращі показники, а їх для складання рейтингу використали за 17 критеріями, виявились у Сумського державного університету (від 301 до 400 світового рейтингу).

Фото: Сумський державний університет

Далі йде Львівський політехнічний національний університет (від 401 до 600)

На третьому місці – Київський національний економічний університет (від 801 до 1000).

Фото: Львівський політехнічний університет

Таку ж позицію займають Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, Ужгородський національний університет та Житомирський політехнічний державний університет (від 801 до 1000)

Понад 1000:

Черкаський національний університет Богдана Хмельницького

Чернігівський національний технологічний університет

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Харківський гуманітарний університет "Українська народна академія"

Фото: Національний авіаційний університет

Харківський національно автомобільно-дорожній університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Херсонська державна морська академія

Київський Національний авіаційний університет

Національний університет Острозька академія

Харківський Національний фармацевтичний університет

Національний технічний університет України – КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київський Національний транспортний університет

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Кременчуцький національний університет імені Остроградського

Фото: Національний фармацевтичний університет

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Полтавський університет економіки та торгівлі

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (ПНПУ)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Сумський національний аграрний університет

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Західноукраїнський національний університет

Житомирський державний університет ім. Івана Франка.

Фото: Національний транспортний університет

Що відомо про рейтинг

Загалом у рейтингу було представлено понад 1500 університетів у 112 країнах світу. За всю історію існування цього рейтингу, у 2023 році до нього потрапила найбільша кількість українських університетів.

Для вибору використовуються спеціальні показники – ЦСР (цілі сталого розвитку). Методологія Impact Ranking містить перелік показників за кожною із 17 ЦСР, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів освіти, а також їх вплив на суспільство.