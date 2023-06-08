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Украинские университеты в рейтинге Times Higher Education: какие вузы в списке лучших

Более 30 университетов попал и в престижный мировой рейтинг (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В список самых устойчивых университетов мира Times Higher Education Impact Rankings в 2023 году попало более 30 учебных заведений высшего образования Украины.

Самые лучшие результаты у Сумского государственного университета, у Львовского политехнического национального университета и Киевского национального экономического университета.

Полный список украинских вузов, которые попали в этот рейтинг, опубликован на Times Higher Education.

Какие украинские ВУЗы попали в рейтинг

Самые лучшие показатели, а их для составления рейтинга использовали по 17 критериям, оказались у Сумского государственного университета (от 301 до 400 мирового рейтинга).

Фото: Сумской государственный университет

Далее идет Львовский политехнический национальный университет (от 401 до 600)

На третьем месте - Киевский национальный экономический университет (от 801 до 1000).

Фото: Львовский политехнический университет

Такую же позицию занимают Национальный технический университет Харьковский политехнический институт, Ужгородский национальный университет и Житомирский политехнический государственный университет (от 801 до 1000)

Свыше 1000:

  • Черкасский национальный университет Богдана Хмельницкого
  • Черниговский национальный технологический университет
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
  • Львовский национальный университет им. Ивана Франко
  • Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко
  • Харьковский гуманитарный университета "Украинская народная академия"

Фото: Национальный авиационный университет

  • Харьковский национально автомобильно-дорожный университет
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Херсонская государственная морская академия
  • Киевский Национальный авиационный университет
  • Национальный университет Острожская академия
  • Харьковский Национальный фармацевтический университет
  • Национальный технический университет Украины - КПИ им. Игоря Сикорского
  • Киевский Национальный транспортный университет
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • Кременчугский национальный университет имени Остроградского

Фото: Национальный фармацевтический университет

  • Уманский государственный педагогический университет им. Павла Тычины
  • Полтавский университет экономики и торговли
  • Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко (ПНПУ)
  • Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
  • Сумской национальный аграрный университет
  • Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
  • Западно-украинский национальный университет
  • Житомирский государственный университет им. Ивана Франко.

Фото: Национальный транспортный университет

Что известно о рейтинге

Всего в рейтинге было представлено более 1500 университетов в 112 странах мира. За всю историю существования этого рейтинга, в 2023 году в него попало самое большое количество украинских университетов.

Для выбора используются специальные показатели - ЦУР (цели устойчивого развития). Методология Impact Ranking содержит перечень показателей по каждой из 17 ЦУР, которые оценивают образовательную, исследовательскую и административную деятельность заведений образования, а также их влияние на общество.

Ранее мы рассказывали, какие 10 украинских университетов попали в другой международный рейтинг.

А также мы писали о том, какие университеты в Украине самые популярные.

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