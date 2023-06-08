Украинские университеты в рейтинге Times Higher Education: какие вузы в списке лучших

Какие украинские ВУЗы попали в рейтинг

Самые лучшие показатели, а их для составления рейтинга использовали по 17 критериям, оказались у Сумского государственного университета (от 301 до 400 мирового рейтинга).

Фото: Сумской государственный университет

Далее идет Львовский политехнический национальный университет (от 401 до 600)

На третьем месте - Киевский национальный экономический университет (от 801 до 1000).

Фото: Львовский политехнический университет

Такую же позицию занимают Национальный технический университет Харьковский политехнический институт, Ужгородский национальный университет и Житомирский политехнический государственный университет (от 801 до 1000)

Свыше 1000:

Черкасский национальный университет Богдана Хмельницкого

Черниговский национальный технологический университет

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

Львовский национальный университет им. Ивана Франко

Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко

Харьковский гуманитарный университета "Украинская народная академия"

Фото: Национальный авиационный университет

Харьковский национально автомобильно-дорожный университет

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Херсонская государственная морская академия

Киевский Национальный авиационный университет

Национальный университет Острожская академия

Харьковский Национальный фармацевтический университет

Национальный технический университет Украины - КПИ им. Игоря Сикорского

Киевский Национальный транспортный университет

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара

Кременчугский национальный университет имени Остроградского

Фото: Национальный фармацевтический университет

Уманский государственный педагогический университет им. Павла Тычины

Полтавский университет экономики и торговли

Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко (ПНПУ)

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Сумской национальный аграрный университет

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Западно-украинский национальный университет

Житомирский государственный университет им. Ивана Франко.

Фото: Национальный транспортный университет

Что известно о рейтинге

Всего в рейтинге было представлено более 1500 университетов в 112 странах мира. За всю историю существования этого рейтинга, в 2023 году в него попало самое большое количество украинских университетов.

Для выбора используются специальные показатели - ЦУР (цели устойчивого развития). Методология Impact Ranking содержит перечень показателей по каждой из 17 ЦУР, которые оценивают образовательную, исследовательскую и административную деятельность заведений образования, а также их влияние на общество.