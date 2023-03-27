Названо найпопулярніші університети України
Міжнародні експерти оцінили 181 український державний вищий навчальний заклад та склали рейтинг найпопулярніших у 2023 році.
Результати оприлюднив ресурс UniRank, який власне й склав цей рейтинг.
Якими були критерії оцінювання
При оцінюванні експерти зважали на наступні характеристики ВНЗ:
- заклад має мати статут, ліцензію чи акредитацію відповідної української організації вищої освіти;
- щонайменше чотирирічний ступінь бакалавра (ступінь бакалавра) або ступінь магістра (ступінь магістра або доктора);
- проведення курсів переважно в традиційному, очному, недистанційному форматі навчання.
"Наша мета полягає в тому, щоб створити неакадемічну таблицю рейтингу найкращих державних українських університетів на основі дійсних, неупереджених і невпливових веб-метрик, наданих незалежними джерелами веб-аналітики, а не даних, наданих самими університетами", - заявляють експерти.
Найпопулярніші університети України
Рейтинг очолив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Київський Політех регулярно входить у рейтинги найпопулярніших ВНЗ України (фото: Вікіпедія)
Друге місце зайняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Університет Шевченка уже не перший рік входить у десятку найпопулярніших в Україні (фото: Вікіпедія)
На третьому місці опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Харківський Університет також регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)
Четверте місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.
ЛНУ у 2023 році крім цього рейтингу, увійшов ще й у перелік найкращих в Україні (фото: Вікіпедія)
П'яте місце зайняв Національний університет "Києво-Могилянська академія".
Києво-Могилянська академія також увійшла у десятку найпопулярніших ВНЗ 2023 року (фото: Вікіпедія)
Шосте місце посів Національний університет "Львівська політехніка".
Цьогоріч львівська політехніка також увійшла у десятку найкращих закладів і за міжнародним рейтингом с Ranking Web of Universities (фото: Вікіпедія)
На сьому місці у рейтингу Сумський державний університет.
В Сумському університеті можна здобути освіту з 55 спеціальностей (фото: Вікіпедія)
Восьме місце зайняв Національний університет біоресурсів і природокористування України в Києві.
А от в рейтингу найкращих університетів цей заклад зайняв 4 місце (фото: ua-region.com.ua)
Дев'яте місце посів Харківський національний університет радіоелектроніки.
Заклад цьогоріч потрапив у десятку найпопулярніших (фото: Вікіпедія)
Замикає десятку найпопулярніших університетів України Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську.
Минулого року університет також зайняв десяту позицію у найпопулярніших ВНЗ України (фото: pnu.edu.ua)
У сотню найпопулярніших закладів увійшли наступні ВНЗ
100 найпопулярніших ВНЗ України у 2023 році (скриншот)
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