Названо найпопулярніші університети України

Міжнародні експерти оцінили 181 український державний вищий навчальний заклад та склали рейтинг найпопулярніших у 2023 році.

Результати оприлюднив ресурс UniRank , який власне й склав цей рейтинг.

Якими були критерії оцінювання

При оцінюванні експерти зважали на наступні характеристики ВНЗ:

заклад має мати статут, ліцензію чи акредитацію відповідної української організації вищої освіти;

щонайменше чотирирічний ступінь бакалавра (ступінь бакалавра) або ступінь магістра (ступінь магістра або доктора);

проведення курсів переважно в традиційному, очному, недистанційному форматі навчання.

"Наша мета полягає в тому, щоб створити неакадемічну таблицю рейтингу найкращих державних українських університетів на основі дійсних, неупереджених і невпливових веб-метрик, наданих незалежними джерелами веб-аналітики, а не даних, наданих самими університетами", - заявляють експерти.

Найпопулярніші університети України

Рейтинг очолив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Київський Політех регулярно входить у рейтинги найпопулярніших ВНЗ України (фото: Вікіпедія)

Друге місце зайняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Університет Шевченка уже не перший рік входить у десятку найпопулярніших в Україні (фото: Вікіпедія)

На третьому місці опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Харківський Університет також регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)

Четверте місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

ЛНУ у 2023 році крім цього рейтингу, увійшов ще й у перелік найкращих в Україні (фото: Вікіпедія)

П'яте місце зайняв Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Києво-Могилянська академія також увійшла у десятку найпопулярніших ВНЗ 2023 року (фото: Вікіпедія)

Шосте місце посів Національний університет "Львівська політехніка".

Цьогоріч львівська політехніка також увійшла у десятку найкращих закладів і за міжнародним рейтингом с Ranking Web of Universities (фото: Вікіпедія)

На сьому місці у рейтингу Сумський державний університет.

В Сумському університеті можна здобути освіту з 55 спеціальностей (фото: Вікіпедія)

Восьме місце зайняв Національний університет біоресурсів і природокористування України в Києві.

А от в рейтингу найкращих університетів цей заклад зайняв 4 місце (фото: ua-region.com.ua)

Дев'яте місце посів Харківський національний університет радіоелектроніки.

Заклад цьогоріч потрапив у десятку найпопулярніших (фото: Вікіпедія)

Замикає десятку найпопулярніших університетів України Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську.

Минулого року університет також зайняв десяту позицію у найпопулярніших ВНЗ України (фото: pnu.edu.ua)

У сотню найпопулярніших закладів увійшли наступні ВНЗ

100 найпопулярніших ВНЗ України у 2023 році (скриншот)