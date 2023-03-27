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Названо найпопулярніші університети України

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Понеділок 27 березня 2023 17:16
Названо найпопулярніші університети України Які ВНЗ найпопулярніші у 2023 році (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Міжнародні експерти оцінили 181 український державний вищий навчальний заклад та склали рейтинг найпопулярніших у 2023 році.

Результати оприлюднив ресурс UniRank, який власне й склав цей рейтинг.

Якими були критерії оцінювання

При оцінюванні експерти зважали на наступні характеристики ВНЗ:

  • заклад має мати статут, ліцензію чи акредитацію відповідної української організації вищої освіти;
  • щонайменше чотирирічний ступінь бакалавра (ступінь бакалавра) або ступінь магістра (ступінь магістра або доктора);
  • проведення курсів переважно в традиційному, очному, недистанційному форматі навчання.

"Наша мета полягає в тому, щоб створити неакадемічну таблицю рейтингу найкращих державних українських університетів на основі дійсних, неупереджених і невпливових веб-метрик, наданих незалежними джерелами веб-аналітики, а не даних, наданих самими університетами", - заявляють експерти.

Найпопулярніші університети України

Рейтинг очолив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Названо найпопулярніші університети УкраїниКиївський Політех регулярно входить у рейтинги найпопулярніших ВНЗ України (фото: Вікіпедія)

Друге місце зайняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Названо найпопулярніші університети УкраїниУніверситет Шевченка уже не перший рік входить у десятку найпопулярніших в Україні (фото: Вікіпедія)

На третьому місці опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.Названо найпопулярніші університети України

Харківський Університет також регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)

Четверте місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Названо найпопулярніші університети УкраїниЛНУ у 2023 році крім цього рейтингу, увійшов ще й у перелік найкращих в Україні (фото: Вікіпедія)

П'яте місце зайняв Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Названо найпопулярніші університети УкраїниКиєво-Могилянська академія також увійшла у десятку найпопулярніших ВНЗ 2023 року (фото: Вікіпедія)

Шосте місце посів Національний університет "Львівська політехніка".

Названо найпопулярніші університети УкраїниЦьогоріч львівська політехніка також увійшла у десятку найкращих закладів і за міжнародним рейтингом с Ranking Web of Universities (фото: Вікіпедія)

На сьому місці у рейтингу Сумський державний університет.

Названо найпопулярніші університети УкраїниВ Сумському університеті можна здобути освіту з 55 спеціальностей (фото: Вікіпедія)

Восьме місце зайняв Національний університет біоресурсів і природокористування України в Києві.

Названо найпопулярніші університети УкраїниА от в рейтингу найкращих університетів цей заклад зайняв 4 місце (фото: ua-region.com.ua)

Дев'яте місце посів Харківський національний університет радіоелектроніки.

Названо найпопулярніші університети УкраїниЗаклад цьогоріч потрапив у десятку найпопулярніших (фото: Вікіпедія)

Замикає десятку найпопулярніших університетів України Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську.

Названо найпопулярніші університети УкраїниМинулого року університет також зайняв десяту позицію у найпопулярніших ВНЗ України (фото: pnu.edu.ua)

У сотню найпопулярніших закладів увійшли наступні ВНЗ

Названо найпопулярніші університети УкраїниНазвано найпопулярніші університети УкраїниНазвано найпопулярніші університети УкраїниНазвано найпопулярніші університети УкраїниНазвано найпопулярніші університети України100 найпопулярніших ВНЗ України у 2023 році (скриншот)

Раніше ми детально розповідали про те, що потрібно знати про НМТ 2023.

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