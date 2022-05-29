Як подолати втому під час війни: прості дієві поради

Відчувати втому і бути не в тонусі у воєнний час є нормальним, адже під час бойових дій людина відчуває масу емоцій, відбуваються зміни психологічного і фізичного станів, порушується звичний режим дня, їжі та сну, що призводить до виснаження організму.

Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України

Медики пояснили, як проявляється така втома та які способи її запобігти.

"Однак зміна поведінки обов'язково допоможе полегшити симптоми та подолати втому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні немає жодного спеціального медикаментозного лікування втоми.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як впоратися зі щоденним навантаженням і не перетворитися на амебу, та що може допомогти при фізичному та емоційному вигорянні.

Також перед цим експерти назвали сім корисних методів, як позбутися постійного відчуття втоми.