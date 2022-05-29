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Як подолати втому під час війни: прості дієві поради

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Неділя 29 травня 2022 16:32
Як подолати втому під час війни: прості дієві поради Які способи позбутися відчуття втоми (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Відчувати втому і бути не в тонусі у воєнний час є нормальним, адже під час бойових дій людина відчуває масу емоцій, відбуваються зміни психологічного і фізичного станів, порушується звичний режим дня, їжі та сну, що призводить до виснаження організму.

Медики пояснили, як проявляється така втома та які способи її запобігти.

Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України

Зазначається, що на сьогодні немає жодного спеціального медикаментозного лікування втоми.

"Однак зміна поведінки обов'язково допоможе полегшити симптоми та подолати втому", - йдеться в повідомленні.

Як проявляється втома

  • Почуття знесилення, коли людина відчуває, що не в змозі належним чином продовжувати роботу
  • Ослаблення і відволікання уваги, зниження здатності концентрувати увагу
  • Погіршення запам'ятовування інформації
  • Уповільнення процесів мислення, втрата глибини та критичності мислення
  • Зниження інтересу до роботи
  • Підвищена дратівливість
  • Сонливість
  • Негативні реакції з боку серцево-судинної системи: підвищення рівня артеріального тиску і частоти пульсу

Способи подолати втому

  • Важливо вчасно фіксувати момент втоми та давати собі перепочинок, змінювати діяльність. Намагайтеся раціонально розділяти час активності та відпочинку
  • Якщо ви постійно почуваєтеся втомленим, зверніть увагу на свій сон. Дорослим потрібно спати щонайменше 7 годин
  • Правильно організуйте режим харчування відповідно до потреб та енергозатрат
  • Ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтесь від шкідливих звичок
  • Не забувайте рухатися. Будь-яка фізична активність (біг, плавання, їзда велосипедом тощо) збадьорить і дасть позитивні емоції
  • Великий вплив на здоров'я мають негативні емоції та душевні переживання. Намагайтеся будувати взаємовідносини з людьми поруч в атмосфері доброзичливості, порядності, толерантності та співчуття.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як впоратися зі щоденним навантаженням і не перетворитися на амебу, та що може допомогти при фізичному та емоційному вигорянні.

Також перед цим експерти назвали сім корисних методів, як позбутися постійного відчуття втоми.

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