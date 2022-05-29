Як подолати втому під час війни: прості дієві поради
Відчувати втому і бути не в тонусі у воєнний час є нормальним, адже під час бойових дій людина відчуває масу емоцій, відбуваються зміни психологічного і фізичного станів, порушується звичний режим дня, їжі та сну, що призводить до виснаження організму.
Медики пояснили, як проявляється така втома та які способи її запобігти.
Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України
Зазначається, що на сьогодні немає жодного спеціального медикаментозного лікування втоми.
"Однак зміна поведінки обов'язково допоможе полегшити симптоми та подолати втому", - йдеться в повідомленні.
Як проявляється втома
- Почуття знесилення, коли людина відчуває, що не в змозі належним чином продовжувати роботу
- Ослаблення і відволікання уваги, зниження здатності концентрувати увагу
- Погіршення запам'ятовування інформації
- Уповільнення процесів мислення, втрата глибини та критичності мислення
- Зниження інтересу до роботи
- Підвищена дратівливість
- Сонливість
- Негативні реакції з боку серцево-судинної системи: підвищення рівня артеріального тиску і частоти пульсу
Способи подолати втому
- Важливо вчасно фіксувати момент втоми та давати собі перепочинок, змінювати діяльність. Намагайтеся раціонально розділяти час активності та відпочинку
- Якщо ви постійно почуваєтеся втомленим, зверніть увагу на свій сон. Дорослим потрібно спати щонайменше 7 годин
- Правильно організуйте режим харчування відповідно до потреб та енергозатрат
- Ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтесь від шкідливих звичок
- Не забувайте рухатися. Будь-яка фізична активність (біг, плавання, їзда велосипедом тощо) збадьорить і дасть позитивні емоції
- Великий вплив на здоров'я мають негативні емоції та душевні переживання. Намагайтеся будувати взаємовідносини з людьми поруч в атмосфері доброзичливості, порядності, толерантності та співчуття.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як впоратися зі щоденним навантаженням і не перетворитися на амебу, та що може допомогти при фізичному та емоційному вигорянні.
Також перед цим експерти назвали сім корисних методів, як позбутися постійного відчуття втоми.