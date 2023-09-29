Премія "Еммі-2023": які нагороди отримала Україна

У Нью-Йорку відбулася 44-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі" за найкращі новинні та документальні телепрограми. Серед лауреатів було немало українців, зокрема, нагороду отримали проекти, присвячені вторгненню РФ в Україну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.
Переможці премії "Еммі-2023"
Найкраща новинна програма - програма "Битва за Бучу та Ірпінь" (The Battle For Bucha & Irpin), Sky News
Найкращий сценарій: новини - документальний фільм "Загублені душі Бучі" (The Lost Souls of Bucha), CBS News, про масові поховання під церквою в Бучі
Найкращий новинний спецпроект - "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother's War) від NBC News Now
Найкраще висвітлення поточних справ - програма "Поза мережею - Українські військові щоденники" (Off The Grid - Ukraine Wartime Diaries), TRT WORLD
Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі - нагорода каналу CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну
Найкраще змонтоване інтерв'ю - "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS
Найкращий монтаж: новини - The New York Times "Знято на камеру, відстежено телефоном: Російський військовий підрозділ, який убив десятки людей у Бучі"
Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою - сюжет "Війна Путіна" (Ira de Putin)