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Премія "Еммі-2023": які нагороди отримала Україна

Премія "Еммі-2023" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У Нью-Йорку відбулася 44-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі" за найкращі новинні та документальні телепрограми. Серед лауреатів було немало українців, зокрема, нагороду отримали проекти, присвячені вторгненню РФ в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.

Переможці премії "Еммі-2023"

  • Найкраща новинна програма - програма "Битва за Бучу та Ірпінь" (The Battle For Bucha & Irpin), Sky News
  • Найкращий сценарій: новини - документальний фільм "Загублені душі Бучі" (The Lost Souls of Bucha), CBS News, про масові поховання під церквою в Бучі

 

  • Найкращий новинний спецпроект - "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother's War) від NBC News Now

 

  • Найкраще висвітлення поточних справ - програма "Поза мережею - Українські військові щоденники" (Off The Grid - Ukraine Wartime Diaries), TRT WORLD
  • Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі - нагорода каналу CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну
  • Найкраще змонтоване інтерв'ю - "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS

 

  • Найкращий монтаж: новини - The New York Times "Знято на камеру, відстежено телефоном: Російський військовий підрозділ, який убив десятки людей у Бучі"
  • Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою - сюжет "Війна Путіна" (Ira de Putin)

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що у популярному серіалі "Ранкове шоу" усю серію присвятили Маріуполю.

Також дізнайтесь, в яких брендах зірки з’явилися на премії MUZVAR AWARDS.

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