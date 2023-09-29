Эмми 2023: какие награды получила Украина

В Нью-Йорке состоялась 44-я ежегодная церемония вручения премии Эмми за лучшие новостные и документальные телепрограммы. Среди лауреатов было немало украинцев, в частности награду получили проекты, посвященные вторжению РФ в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.
Победители премии Эмми 2023
Лучшая новостная программа - программа "Битва за Бучу и Ирпень" (The Battle For Bucha & Irpin), Sky News
Лучший сценарий: новости - документальный фильм "Утерянные души Бучи" (The Lost Souls of Bucha), CBS News, о массовых захоронениях под церковью в Буче
Лучший новостной спецпроект - "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) от NBC News Now
Лучшее освещение текущих дел - программа "Вне сети - Украинские военные дневники" (Off The Grid - Ukraine Wartime Diaries), TRT WORLD
Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире - награда канала CNN Worldwide за освещение вторжения России в Украину
Лучше смонтированное интервью - "Президент Зеленский" (President Zelenskyy), вышедшее в программе 60 Minutes на CBS
Лучший монтаж: новости - The New York Times "Снято на камеру, отслежено по телефону: Российское военное подразделение, убившее десятки людей в Буче"
Лучшее освещение экстренной новости на испанском языке - сюжет "Война Путина" (Ira de Putin)