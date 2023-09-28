В яких брендах українські зірки з’явилися на премії MUZVAR AWARDS (фото)

Образи зірок на премії MUZVAR AWARDS

Премія MUZVAR AWARDS відбулась 26 вересня, туди були запрошені майже всі селебріті українського шоу-бізнесу. І, звісно, кожен з них дивував своїм оригінальним вбранням. Та цікавою деталлю є те, що кожен з них обрав саме українські бренди.

Джамала

Співачка обрала чорну довгу сукню, яка має цікаву деталь - рукава з "китицями" А також Джамала доповнила образ бежевим взуттям у класичному стилі. Бренд вбрання Джамали - LITKOVSKA.

Образ Джамали на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Олександра Заріцька (гурт KAZKA)

Саша вирішила бути в тренді та обрала цікаву сукню. Вона була джинсова та складалась із двох кольорів - світлий джинс і темний. Брендом Сашиного наряду став - Vamtsepotribno.

Олександра Заріцька на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

Хоч ця парочка й була лише запрошеними гостями, вони також обирали гарні луки. Дівчина була одягнена у сіро-блакитний костюм. А от телеведучий обрав синій класичний костюм. Бренд у пари один на двох - The Coat.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)

Alyosha і Влад Дарвін

Оскільки Олена та Влад презентували свій чпільний хіт, вони мали бути одягнені в одному стилі. Саме тому новоспечений дует обрав чорний колір для своїх образів. Натомість Олена трохи розбавила їх сінергію, оскільки низ її сукні - яскраво-червоний. А ось брендом їхнього образу став - David Koma.

Alyosha і Влад Дарвін на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)