В яких брендах українські зірки з’явилися на премії MUZVAR AWARDS (фото)
Днями у Жовтневому палаці відбулась музична премія MUZVAR AWARDS. Де зірки українського шоу-бізнесу отримали знакові нагороди. Оскільки це масштабна подія - артисти прийшли нарядними.
РБК-Україна (проект Styler) зробив підбірку зіркових нарядів та дізнався деякі бренди, що обрали співаки та співачки.
При підготовці матеріалу було використано джерела: Telegram Музвар.
Образи зірок на премії MUZVAR AWARDS
Премія MUZVAR AWARDS відбулась 26 вересня, туди були запрошені майже всі селебріті українського шоу-бізнесу. І, звісно, кожен з них дивував своїм оригінальним вбранням. Та цікавою деталлю є те, що кожен з них обрав саме українські бренди.
Джамала
Співачка обрала чорну довгу сукню, яка має цікаву деталь - рукава з "китицями" А також Джамала доповнила образ бежевим взуттям у класичному стилі. Бренд вбрання Джамали - LITKOVSKA.
Образ Джамали на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)
Олександра Заріцька (гурт KAZKA)
Саша вирішила бути в тренді та обрала цікаву сукню. Вона була джинсова та складалась із двох кольорів - світлий джинс і темний. Брендом Сашиного наряду став - Vamtsepotribno.
Олександра Заріцька на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська
Хоч ця парочка й була лише запрошеними гостями, вони також обирали гарні луки. Дівчина була одягнена у сіро-блакитний костюм. А от телеведучий обрав синій класичний костюм. Бренд у пари один на двох - The Coat.
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)
Alyosha і Влад Дарвін
Оскільки Олена та Влад презентували свій чпільний хіт, вони мали бути одягнені в одному стилі. Саме тому новоспечений дует обрав чорний колір для своїх образів. Натомість Олена трохи розбавила їх сінергію, оскільки низ її сукні - яскраво-червоний. А ось брендом їхнього образу став - David Koma.
Alyosha і Влад Дарвін на премії Музвар (фото: t.me/muzvar_ua)
Раніше ми розповідали що MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів.