Без премий: названа первая президентская зарплата Зеленского

Владимир Зеленский получил свою первую зарплату на посту Президента Украины и в Администрации рассказали, какую сумму начислили главе державы за первые 30 дней. Запрос на данную информацию подало издание "Фактор" и получило официальный ответ от Администрации президента Украины.

В документе указано, что за май 2019 года Владимир Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. Новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а из самого оклада было удержано 2 481 гривну обязательных сборов и налогов.

Скриншот документа (factor-news.info)

Как выяснилось, это намного меньше, чем получает к примеру, генеральный прокурор Украины. Ранее мы писали, что оклад Юрия Луценко, генпрокурора, за май составил 37 тысяч гривен, а с учетом всех надбавок и премий ему насчитали в мае 105 017 гривен. Из этой суммы были удержаны налоги и сборы и на руки Юрий Луценко получил 84 539 гривен.

Также мы рассказывали о том, какие зарплаты будут в партии "Слуга народа". Председатель этой партии и первый номер в списке, политехнолог Дмитрий Разумков отметил, что на сегодняшний день зарплата народного депутата в размере 30 тысяч гривен – достаточная для нормального существования.

Кроме того, мы рассказывали о том, какие цены на обеды в столовой Администрации президента Украины.