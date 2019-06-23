У Зеленского рассказали о зарплатах в "Слуге народа"

Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" рассказали, как будут жить на зарплаты

Члены партии "Слуга народа" готовы работать за ту зарплату, которая полагается народному депутату по закону. Об этом перед выборами в Верховную раду 2019 сказал первый номер и председатель этой политической силы Дмитрий Разумков.

В интервью "Вікна-новини" политтехнолог отметил, что зарплата нардепа в Украине на сегодняшний момент достаточная для нормального существования (около 30 тыс. грн). Также он подчеркнул, что в Европе заработные платы у чиновников "не баснословные".

"Они не получают по миллиону евро в месяц. У них достойная заработная плата, хороший соцпакет, который распространяется не только на чиновника, но и на всю семью. Для них важно уважение в обществе. А если чиновник что-то нарушит, он получит волчий билет на всю оставшуюся жизнь. Работают и кнут, и пряник", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что "червь коррупции будет жить, он никуда не денется".

"Всегда найдется паршивая овца, которая решит, что можно залезть в карман бабушки. Другой вопрос, что должен быть механизм, который за такую идею очень неплохо даст по рукам. И так, чтобы другим не было повадно же", - добавил политик.

А вот так называемой партийной зарплаты в "Слуге народа", говорит Разумков, не предвидится.

"За что мы должны платить людям в партии? Есть вещи, которые не измеряются деньгами", - сказал он и добавил, что члены его партии понимают, что идут в Раду, чтобы "работать в интересах государства".

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