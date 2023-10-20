Премʼєр-міністерка Італії розійшлася з чоловіком на фоні його "порад" дівчатам, як не бути зґвалтованими

Мелоні розійшлася з цивільним чоловіком

За словами Джорджи, їхні з цивільним чоловіком шляхи "на якийсь час розійшлися".

"На цьому мої стосунки з Андреа Джамбруно, що тривали майже десять років, закінчуються. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що він подарував мені найголовніше в моєму житті - нашу доньку Джіневру. Наші шляхи на якийсь час розійшлися, і настав час визнати це", - написала політикиня в Х.

Нагадаємо, Андреа Джамбруно є ведучим інформаційної програми на каналі Mediaset.

Цього тижня з'явилися відеозаписи, на одному з яких він заграє з колегою, а на іншому хвалиться своїм романом і робить зневажливі коментарі на адресу колег-жінок, пропонуючи їм роботу в обмін на участь у груповому секі.

У серпні його вже піддали критиці за неприйнятні висловлювання щодо потерпілої у справі про групове зґвалтування.

Ба більше, Джамбруно своїми суперечливими заявами створив чимало політичних неприємностей для Мелоні.

Джорджи Мелоні розійшлася з Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)

Він висловлював думку, що молоді жінки могли б уникнути сексуального насильства, якби утримувалися від алкоголю, а також порівнював міграцію з переміщенням худоби.