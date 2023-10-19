"Підірву тебе": ексчоловік снайперки Євгенії Емеральд погрожує її вбити та забрати дитину (відео)

Українська снайперка Євгенія Емеральд, яка оголосила про розлучення з чоловіком-військовим , оприлюднила жахливу переписку зі Євгеном Стипанюком. Чоловік погрожує вбивством та забрати їхню піврічну доньку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост снайперки в Instagram .

Чому снайперка вирішила більше не мовчати

У вересні 2023 року Емеральд натякала, що у її стосунках з чоловіком не все гаразд, однак прямо не говорила, що сталося.

Однак зараз Євгенія набралася сміливості і опублікувала скріни листування зі Стипанюком, де він її обзиває та навіть погрожує вбивством.

За її словами, вона на власному прикладі хоче продемонструвати, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником.

"Я - Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. Тут ви побачите лише частину розмов та погроз з боку мого колишнього чоловіка, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, в якій небезпеці знаходяться жінки, які продовжують терпіти", - підписала відео Емеральд.

Євгенія Емеральз заявила про погрози від колишнього чоловіка (фото: скриншот)

Як ексчоловік погрожує Євгенії

У листуванні колишній чоловік "не погрожує, а попереджає" її, що якщо хтось з інших чоловіків візьме на руки його доньку, то він підірве і Євгенію, і того чоловіка.

У голосових повідомленнях Євген також називає її шльондрою.

"Я тебе попереджаю, якщо якийсь чоловік мені скаже, або я побачу, або мені відзвітують, що якийсь лівий чувак взяв мою дитину в руки, я підірву тебе (це голосове збережи, я сяду, мені по*уй). Я підірву тебе разом з цим чуваком. Далі, дивись, коли дитина буде зростати, ти її виховувати не будеш, я її заберу. Після 2-3 рочків", - йдеться в аудіоповідомленні.

Зокрема, чоловік заявив, що поки їхня дитина на грудному вигодовуванню, то він снайперку чіпати не буде. До того ж Стипанюк заявив, що встановить стеження за Емеральд.

"Донькою буду займатися я, ти вже Жасмін займалася, що дитина, б*ядь, мати свою не любить. Ти поки годуєш, я тебе не чіпаю. Цей рік, поки я на фронті, я за тобою, б*ядь, поставлю стеження, навіть посрати підеш, за тобою будуть дивитися", - наголосив ексчоловік.

Стипанюк також попросив Євгенію повернути гроші, які вона брала "з конверта".

"Я напишу заяву, що моя дружина шалава і все... Ти зараз годуєш дитину, я хочу, щоб ти була спокійна. Тебе я бити не збираюся. Те, що ти шалава - це факт. Вчора ти мені це показала і довела", - підсумував він.

Євгенія Емеральз заявила про погрози від колишнього чоловіка (фото: скриншот)

Що відомо про шлюб

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк познайомилися на фронті. У жовтні минулого року на передовій вони зіграли весілля. У квітні 2023 року Емеральд народила Стипанюку доньку, яку назвали Афіною.

У вересні 2023 року Євгенія Емеральд видалила з соціальних мереж світлини з чоловіком та натякнула на розлучення.

Євгенія Емеральд з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)