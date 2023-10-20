Премьер-министр Италии разошлась с мужем на фоне его "советов" девушкам, как не быть изнасилованными

Мелони разошлась с гражданским мужем

По словам Джорджи, их с гражданским мужем пути "на время разошлись".

"На этом мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, заканчиваются. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что он подарил мне самое главное в моей жизни - нашу дочь Джиневру. Наши пути на время разошлись, и пора признать это", - написала политик в Х.

La mia relazione с Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio для gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, и для avermi regalato la cosa pi important della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… ) Октябрь 20, 2023

Напомним, Андреа Джамбруно является ведущим информационной программы на канале Mediaset.

На этой неделе появились видеозаписи, на одной из которых он заигрывает с коллегой, а на другой хвастается своим романом и делает пренебрежительные комментарии в адрес коллег-женщин, предлагая им работу в обмен на участие в групповом секе.

В августе его уже подвергли критике за неприемлемые высказывания по поводу потерпевшей по делу о групповом изнасиловании.

Более того, Джамбруно своими противоречивыми заявлениями создал немало политических неприятностей для Мэлони.

Джорджию Мэлони разошлась с Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)

Он высказал мнение, что молодые женщины могли бы избежать сексуального насилия, если бы воздерживались от алкоголя, а также сравнивал миграцию с перемещением скота.