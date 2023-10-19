Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом. І він не з популярних зірок
Белла Хадід - відома на весь світ модель і до її життя прикута велика увага, оскільки вона молода і приваблива. І як би дівчина не намагалась приховати новий роман. Все таємне стає відомим.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на інформацію Daily Mail та TMZ Exclusive, розповідає, з ким Белла Хадід цілується та обіймається у Техасі.
Беллу Хадід побачили з новим бойфрендом
В техаському місті Форт-Верт модель Беллу Хадід побачили за поцілунками з симпатичним чоловіком, на ім’я Адан. Новий хлопець моделі не відноситься до світу моди чи кіно. Він є зіркою кінного спорту.
І це не дивно, що пара зійшлась. Адже Белла обожнює коней і на постійній основі займається верховою їздою.
Тому, можна сказати, що їх поєднала любов до конячок та верхової їзди. А спільні інтереси у парі - це вже немало для початку.
Що відомо про бойфренда Хадід
Адану Бануелосу 34 роки, тобто, різниця між ними з Беллою взагалі незначна. Він справжній ковбой з Техасу, у якого за плечима чимало професійних досягнень.
Бела та Адан засвітилися разом у Техасі під час спільної прогулянки. Вони цілувалися, обіймалися і не помічали, як за ними стежить камера, яка записала ці ніжні моменти.
Кадри з відео подорожі до Техасу показують, як Белла нахиляється і цілує в щоку свого обранця Адана.
В один момент, на відео можна було побачити, як вони ніжно притулились один до одного, а в іншому кадрі було помітно, як зірка подіуму посміхається та щиро сміється над тим, що із захопленням розповідає їй ковбой.
Вони йшли пліч-о-пліч, коли переходили вулицю, і, здавалося, зчепили руки під час короткої прогулянки на публіці.
Судячи з цих фото, у Белли та Адана все чудово у стосунках і вони не збираються реагувати на обговорення у ЗМІ.
Замість цього, пара обирає насолоджуватися моментами, які вони проводять разом та не звертати уваги на все, що відбувається навколо них, коли вони поруч.
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