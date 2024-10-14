МЗС України відреагувало на проросійські заяви Джареда Лето: що відомо

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скандальні заяви американського музиканта Джареда Лето. Нагадаємо, виконавець під час одного з виступів назвав війну в Україні "проблемою", а також висловив намір приїхати з концертом до країни-агресора Росії та навіть до України.
У МЗС вже прокоментували цю ситуацію, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост відомства у Twitter розповідає про це детальніше.
"Відчуття російської енергії" Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", - йдеться у заяві.
Свої проросійські погляди музикант озвучив під час концерту гурту Thirty Seconds to Mars у Белграді, столиці Сербії. Замість того щоб звертатися до сербських прихильників, Лето почав говорити до росіян і зізнаватися у любові їхньому народу.
В мережі продовжується активне обговорення його заяв та бажання "тусуватися" з прихильниками в Росії та Сербії. Про український народ Лето не згадував, проте заявив про намір приїхати з концертом і до Києва.
Крім того, Джаред цікавився під час заходу, скільки в залі є сербів і росіян. Після питання про громадян країни-агресора, зал відреагував масовими оплесками, оскільки їх було відчутно більше.
"Ви сумували за нами? Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - промовив артист.
Більше того, Лето зі сцени сказав "спасибо", перейшовши на російську, аби таким чином продемонструвати солідарність з фанатами.
Після інциденту, за який зірку почали критикувати, він не виходив на зв'язок та не робив інших заяв.
Цікаво, що у минулому Джаред Лето демонстрував солідарність з Україною. Наприклад, він відвідував заходи, присвячені підтримці нашої країни, співав про Одесу і говорив про бажання відвідати Україну та "помахати" українським прапором на сцені.
Лето приїжджав до нас у 2014 році, а після отримання "Оскара" відкрито заявляв про підтримку українського народу, який прагне жити в демократії.
Однак зараз його позиція, як можна помітити, змінилася в протилежну сторону.
І це після того, як у березні, після початку повномасштабного вторгнення, він публічно підтримав українців. У 2022 році музикант виклав пост в соцмережах і написав, що його "серце розбите" через війну. Однак навіть тоді він не називав Росію країною-агресором, яка чинить геноцид проти українців.
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