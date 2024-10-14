МИД Украины отреагировал на пророссийские заявления Джареда Лето: что известно

Представители МИД Украины высказались о Джареде Лето

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - говорится в заявлении.

Свои пророссийские взгляды музыкант озвучил на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде, столице Сербии. Вместо того чтобы обращаться к сербским поклонникам, Лето начал говорить к россянам и признаваться в любви их народу.

В сети продолжается активное обсуждение его заявлений и желание "тусоваться" со сторонниками России и Сербии. Об украинском народе Лето не упоминал, однако заявил о намерении приехать с концертом и в Киев.

Джаред Лето ранее демонстрировал проукраинскую позицию (фото: instagram.com/jaredleto)

Кроме того, Джаред интересовался во время мероприятия, сколько в зале есть сербов и россиян. После вопроса о гражданах страны-агрессора зал отреагировал массовыми аплодисментами, поскольку их было ощутимо больше.

"Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал артист.

Более того, Лето со сцены сказал "спасибо", перейдя на русский, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с фанатами.

После инцидента, за который звезду начали критиковать, он не выходил на связь и не делал иных заявлений.

Лето высказывался в поддержку Украины (скриншот)

Что Лето говорил об Украине ранее

Примечательно, что в прошлом Джаред Лето демонстрировал солидарность с Украиной. К примеру, он посещал мероприятия, посвященные поддержке нашей страны, пел об Одессе и говорил о желании посетить Украину и "помахать" украинским флагом на сцене.

Лето приезжал к нам в 2014 году, а после получения "Оскара" открыто заявлял о поддержке украинского народа, который стремится жить в демократии.

Однако сейчас его позиция, как можно заметить, изменилась в обратную сторону.

Джаред Лето признался в любви россиянам (фото: Getty Images)

И это после того, как в марте, после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал украинцев. В 2022 году музыкант выложил пост в соцсетях и написал, что его "сердце разбито" из-за войны. Однако уже тогда он не называл Россию страной-агрессором, которая совершает геноцид против украинцев.