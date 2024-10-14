МЗС України відреагувало на проросійські заяви Джареда Лето: що відомо

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скандальні заяви американського музиканта Джареда Лето. Нагадаємо, виконавець під час одного з виступів назвав війну в Україні "проблемою" , а також висловив намір приїхати з концертом до країни-агресора Росії та навіть до України.

У МЗС вже прокоментували цю ситуацію, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост відомства у Twitter розповідає про це детальніше.

Представники МЗС України висловилися про Джареда Лето

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", - йдеться у заяві.

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



@United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2024

Свої проросійські погляди музикант озвучив під час концерту гурту Thirty Seconds to Mars у Белграді, столиці Сербії. Замість того щоб звертатися до сербських прихильників, Лето почав говорити до росіян і зізнаватися у любові їхньому народу.

В мережі продовжується активне обговорення його заяв та бажання "тусуватися" з прихильниками в Росії та Сербії. Про український народ Лето не згадував, проте заявив про намір приїхати з концертом і до Києва.

Джаред Лето раніше демонстрував проукраїнську позицію (фото: instagram.com/jaredleto)

Крім того, Джаред цікавився під час заходу, скільки в залі є сербів і росіян. Після питання про громадян країни-агресора, зал відреагував масовими оплесками, оскільки їх було відчутно більше.

"Ви сумували за нами? Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - промовив артист.

Більше того, Лето зі сцени сказав "спасибо", перейшовши на російську, аби таким чином продемонструвати солідарність з фанатами.

Після інциденту, за який зірку почали критикувати, він не виходив на зв'язок та не робив інших заяв.

Лето висловлювався на підтримку України (скриншот)

Що Лето казав про Україну раніше

Цікаво, що у минулому Джаред Лето демонстрував солідарність з Україною. Наприклад, він відвідував заходи, присвячені підтримці нашої країни, співав про Одесу і говорив про бажання відвідати Україну та "помахати" українським прапором на сцені.

Лето приїжджав до нас у 2014 році, а після отримання "Оскара" відкрито заявляв про підтримку українського народу, який прагне жити в демократії.

Однак зараз його позиція, як можна помітити, змінилася в протилежну сторону.

Джаред Лето зізнався у любові росіянам (фото: Getty Images)

І це після того, як у березні, після початку повномасштабного вторгнення, він публічно підтримав українців. У 2022 році музикант виклав пост в соцмережах і написав, що його "серце розбите" через війну. Однак навіть тоді він не називав Росію країною-агресором, яка чинить геноцид проти українців.