МЗС України відреагувало на проросійські заяви Джареда Лето: що відомо

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", - йдеться у заяві.

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



