МИД Украины отреагировал на пророссийские заявления Джареда Лето: что известно

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные заявления американского музыканта Джареда Лето. Напомним, исполнитель во время одного из выступлений назвал войну в Украине "проблемой" , а также выразил намерение приехать с концертом в страну-агрессор России и даже в Украину.

В МИДе уже прокомментировали эту ситуацию, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ведомства в Twitter рассказывает об этом подробнее.

Представители МИД Украины высказались о Джареде Лето

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - говорится в заявлении.

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



@United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2024

Свои пророссийские взгляды музыкант озвучил на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде, столице Сербии. Вместо того чтобы обращаться к сербским поклонникам, Лето начал говорить к россянам и признаваться в любви их народу.

В сети продолжается активное обсуждение его заявлений и желание "тусоваться" со сторонниками России и Сербии. Об украинском народе Лето не упоминал, однако заявил о намерении приехать с концертом и в Киев.

Джаред Лето ранее демонстрировал проукраинскую позицию (фото: instagram.com/jaredleto)

Кроме того, Джаред интересовался во время мероприятия, сколько в зале есть сербов и россиян. После вопроса о гражданах страны-агрессора зал отреагировал массовыми аплодисментами, поскольку их было ощутимо больше.

"Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал артист.

Более того, Лето со сцены сказал "спасибо", перейдя на русский, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с фанатами.

После инцидента, за который звезду начали критиковать, он не выходил на связь и не делал иных заявлений.

Лето высказывался в поддержку Украины (скриншот)

Что Лето говорил об Украине ранее

Примечательно, что в прошлом Джаред Лето демонстрировал солидарность с Украиной. К примеру, он посещал мероприятия, посвященные поддержке нашей страны, пел об Одессе и говорил о желании посетить Украину и "помахать" украинским флагом на сцене.

Лето приезжал к нам в 2014 году, а после получения "Оскара" открыто заявлял о поддержке украинского народа, который стремится жить в демократии.

Однако сейчас его позиция, как можно заметить, изменилась в обратную сторону.

Джаред Лето признался в любви россиянам (фото: Getty Images)

И это после того, как в марте, после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал украинцев. В 2022 году музыкант выложил пост в соцсетях и написал, что его "сердце разбито" из-за войны. Однако уже тогда он не называл Россию страной-агрессором, которая совершает геноцид против украинцев.