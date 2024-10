МИД Украины отреагировал на пророссийские заявления Джареда Лето: что известно

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - говорится в заявлении.

