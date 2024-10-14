МИД Украины отреагировал на пророссийские заявления Джареда Лето: что известно
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные заявления американского музыканта Джареда Лето. Напомним, исполнитель во время одного из выступлений назвал войну в Украине "проблемой", а также выразил намерение приехать с концертом в страну-агрессор России и даже в Украину.
В МИДе уже прокомментировали эту ситуацию, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ведомства в Twitter рассказывает об этом подробнее.
Представители МИД Украины высказались о Джареде Лето
"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - говорится в заявлении.
Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2024
There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.
@United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk
Свои пророссийские взгляды музыкант озвучил на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде, столице Сербии. Вместо того чтобы обращаться к сербским поклонникам, Лето начал говорить к россянам и признаваться в любви их народу.
В сети продолжается активное обсуждение его заявлений и желание "тусоваться" со сторонниками России и Сербии. Об украинском народе Лето не упоминал, однако заявил о намерении приехать с концертом и в Киев.
Джаред Лето ранее демонстрировал проукраинскую позицию (фото: instagram.com/jaredleto)
Кроме того, Джаред интересовался во время мероприятия, сколько в зале есть сербов и россиян. После вопроса о гражданах страны-агрессора зал отреагировал массовыми аплодисментами, поскольку их было ощутимо больше.
"Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал артист.
Более того, Лето со сцены сказал "спасибо", перейдя на русский, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с фанатами.
После инцидента, за который звезду начали критиковать, он не выходил на связь и не делал иных заявлений.
Лето высказывался в поддержку Украины (скриншот)
Что Лето говорил об Украине ранее
Примечательно, что в прошлом Джаред Лето демонстрировал солидарность с Украиной. К примеру, он посещал мероприятия, посвященные поддержке нашей страны, пел об Одессе и говорил о желании посетить Украину и "помахать" украинским флагом на сцене.
Лето приезжал к нам в 2014 году, а после получения "Оскара" открыто заявлял о поддержке украинского народа, который стремится жить в демократии.
Однако сейчас его позиция, как можно заметить, изменилась в обратную сторону.
Джаред Лето признался в любви россиянам (фото: Getty Images)
И это после того, как в марте, после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал украинцев. В 2022 году музыкант выложил пост в соцсетях и написал, что его "сердце разбито" из-за войны. Однако уже тогда он не называл Россию страной-агрессором, которая совершает геноцид против украинцев.
Мы писали о звездах, которые страдаюбт биполярным расстройством и открыто говорят об этом.
Также мы рассказывали, что известную украинскую группу забрали в ТЦК прямо со сцены.