Представлено розумне ліжко з кількома режимами, включаючи "антихрап"

Ліжко 8H Find Smart Electric Bed від Xiaomi надає вісім режимів, включаючи "антихрап", "перегляд телевізора", "годування грудьми", "читання", "відеоігри", "йога", "ефект невагомості" та горизонтальне розташування без нахилу. Положення ніжок та спинки також можна регулювати вручну.

Синхронізоване з додатком Mi Home, ліжко підтримує автоматизацію, що дозволяє програмувати її на випрямлення часу підйому для більш комфортного вставання.

В основі ліжка вбудована LED-стрічка з теплим світлом, яку можна використовувати як нічник або джерело м'якого світла ввечері.

Ліжко має 8 режимів, включаючи "антихрап" (фото: ItHome)

Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed доступна у двох варіантах ширини - 1,5 метра та 1,8 метра. Обидві версії можна придбати окремо або в комплекті з одним із трьох видів матраців: 20-сантиметровий латексний з повною підтримкою спини, 15-сантиметровий латексний або 25-сантиметровий бавовняний.

На даний момент замовити ліжко можна лише через китайську платформу Xiaomi Youpin. Модель шириною 1,5 метра коштує 2 799 юанів (приблизно 14 300 гривень), версія 1,8 метра - 2 999 юанів (приблизно 15 300 гривень).

Найдорожчим варіантом є комплект із 15-сантиметровим латексним матрацом. Його ціна становить 4 999 або 5 999 юанів, залежно від розміру (приблизно 25 550 і 30 650 гривень відповідно).