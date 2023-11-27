Представлена умная кровать с несколькими режимами, включая "антихрап"

Кровать 8H Find Smart Electric Bed от Xiaomi предоставляет восемь режимов, включая "антихрап", "просмотр телевизора", "кормление грудью", "чтение", "видеоигры", "йога", "эффект невесомости" и горизонтальное расположение без наклона. Положение ножек и спинки можно также регулировать вручную.

Синхронизированная с приложением Mi Home, кровать поддерживает автоматизацию, позволяющую программировать ее на выпрямление времени подъема для более комфортного вставания.

В основе кровати встроена LED-лента с теплым светом, которую можно использовать в качестве ночника или источника мягкого света вечером.

Кровать имеет 8 режимов, включая "антихрап" (фото: ItHome)

Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed доступна в двух вариантах ширины - 1,5 метра и 1,8 метра. Обе версии можно приобрести отдельно или в комплекте с одним из трех видов матрасов: 20-сантиметровый латексный с полной поддержкой спины, 15-сантиметровый латексный или 25-сантиметровый хлопковый.

Сейчас заказать кровать можно только через китайскую платформу Xiaomi Youpin. Модель шириной 1,5 метра стоит 2 799 юаней (примерно 14 300 гривен), версия 1,8 метра - 2 999 юаней (приблизительно 15 300 гривен).

Самым дорогим вариантом является комплект с 15-сантиметровым латексным матрасом. Его цена составляет 4999 или 5999 юаней, в зависимости от размера (примерно 25 550 и 30 650 гривен соответственно).