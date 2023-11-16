Xiaomi показала дизайн свого першого електрокара

Компанія Xiaomi офіційно подала заявку на ліцензію для продажу свого першого електромобіля в Китаї - седана SU7. У процесі схвалення місцевим регулюючим органом було розкрито деякі технічні характеристики автомобіля, і навіть його остаточний дизайн.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт CarNewsChina .

Xiaomi SU7 - електричний чотиридверний п'ятимісний седан з розмірами 4997×1963×1455 мм та колісною базою 3000 мм. У нього буде два варіанти дисків: 19 та 20 дюймів з шинами 245/45 та 245/40 відповідно.

Варіанти дисків Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Xiaomi представила дві версії SU7 - з лідаром і без. Лідар розміщений на передньому склі, і передбачається, що автомобіль підтримуватиме функцію розблокування з використанням технології розпізнавання облич.

Щодо силової установки доступні два варіанти: задньопривідний із двигуном потужністю 220 кВт та повнопривідний із загальною потужністю 495 кВт (220 кВт + 275 кВт). Акумуляторні блоки постачаються компанією BYD.

Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Маса базової комплектації автомобіля становить 1 980 кілограм, при обмеженні максимальної швидкості до 210 км/год - для найпростішої комплектації. У версії верхнього рівня вага Xiaomi SU7 збільшиться до 2 205 кілограм, а максимальна швидкість досягатиме 265 км/год.

Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Передбачається, що електрокари будуть представлені на ринку під іменами SU7, SU7 Pro та SU7 Max. Деякі варіанти комплектації будуть обладнані активним заднім антикрилом (спойлером).

Електромобіль вироблятиметься за згодою з компанією Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а не безпосередньо Xiaomi. Початок серійного виробництва заплановано на грудень 2023 року, а перші постачання очікуються у лютому 2024 року. Пробне виробництво на заводі BAIC у Пекіні вже почалося і десятки тестових автомобілів уже пройшли конвеєр.

Базова комплектація електромобіля становить 1 980 кілограм (фото: CarNewsChina)