ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 Мп

Понеділок 20 листопада 2023 17:40
UA EN RU
Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 Мп Смартфон Redmi Note 13R Pro представлен офіційно (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Xiaomi випустила в Китаї новий Redmi Note 13R Pro - смартфон середнього рівня з великим яскравим екраном та крутою камерою. За характеристиками він аналогічний Redmi Note 13, відрізняються лише дизайн задньої панелі та доступні забарвлення: місце білої версії зайняла золота.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Ithome.

Цей апарат відрізняється яскравим 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Розробники підкреслюють його тонкість та легкість, з товщиною 7,73 мм та вагою 175 г (без блоку камер).

Розкіш смартфону підкреслюється камерою на 108 Мп з 3-кратним оптичним зумом, що використовує штучний інтелект для більш швидкої зйомки та обробки зображень. Вона супроводжується датчиком глибини та фронтальною камерою на 16 Мп.

Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 МпXiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)

Апарат оснащений процесором MediaTek 6080 з технологією 6-нм, що підтримує Bluetooth 5.2, та акумулятором ємністю 5000 мА/год зі швидкою зарядкою 33 Вт. Важливо відзначити, що при вазі 175 г, його акумулятор значно перевершує по ємності батарею iPhone 15, яка важить 171 г і має ємність близько 3300 мА/год.

Redmi Note 13R Pro вже доступний для покупки на китайському Xiaomi Mall в єдиній конфігурації 12+256 ГБ за ціною 1999 юанів (близько 10 000 гривень). Про можливий випуск в інших країнах поки що немає інформації.

Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 МпXiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)

Раніше ми писали, що Xiaomi показала дизайн свого першого електрокара.

А ще у нас є матеріал про ультрабюджетний смартфон для всіх від Xiaomi.

Читайте РБК-Україна в Google News
Xiaomi смартфони