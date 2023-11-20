Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 Мп

Xiaomi випустила в Китаї новий Redmi Note 13R Pro - смартфон середнього рівня з великим яскравим екраном та крутою камерою. За характеристиками він аналогічний Redmi Note 13, відрізняються лише дизайн задньої панелі та доступні забарвлення: місце білої версії зайняла золота.

Цей апарат відрізняється яскравим 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Розробники підкреслюють його тонкість та легкість, з товщиною 7,73 мм та вагою 175 г (без блоку камер).

Розкіш смартфону підкреслюється камерою на 108 Мп з 3-кратним оптичним зумом, що використовує штучний інтелект для більш швидкої зйомки та обробки зображень. Вона супроводжується датчиком глибини та фронтальною камерою на 16 Мп.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)

Апарат оснащений процесором MediaTek 6080 з технологією 6-нм, що підтримує Bluetooth 5.2, та акумулятором ємністю 5000 мА/год зі швидкою зарядкою 33 Вт. Важливо відзначити, що при вазі 175 г, його акумулятор значно перевершує по ємності батарею iPhone 15, яка важить 171 г і має ємність близько 3300 мА/год.

Redmi Note 13R Pro вже доступний для покупки на китайському Xiaomi Mall в єдиній конфігурації 12+256 ГБ за ціною 1999 юанів (близько 10 000 гривень). Про можливий випуск в інших країнах поки що немає інформації.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)