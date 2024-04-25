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Представлено прозорий підводний човен-бульбашка для круїзів по дну морів та океанів (відео)

Четвер 25 квітня 2024 15:10
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Представлено прозорий підводний човен-бульбашка для круїзів по дну морів та океанів (відео) Triton Submarines представила прозорий "підводний човен-бульбашку" для круїзів біля дна моря (фото: Triton Submarines)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Triton Submarines представила свій найновіший підводний апарат Triton 660/9 AVA, призначений для туристичних круїзів. Унікальний дизайн цього човна нагадує витягнуту прозору бульбашку, яка дозволяє пасажирам насолоджуватися панорамним видом на підводний світ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт американської компанії Triton Submarines, яка розробляє та виробляє розкішні підводні човни для досліджень та іншого.

Що відомо про підводний човен

У назві моделі Triton 660/9 AVA зашифровані характеристики підводного човна: місткість (9 осіб), максимальна глибина занурення (660 футів або 200 метрів), а також технологія виготовлення корпусу - Advanced Versatile Acrylics (AVA).

Ця капсула позиціонується як додаток до круїзних надводних лайнерів та може бути обладнана коктейль-баром, ігровим клубом та навіть спа-процедурами. Пасажири можуть розслабитися та займатися своїми справами, насолоджуючись видами підводної природи. Однак на борту капсули не передбачено місце для туалету, тому клієнтам доведеться заздалегідь забезпечити це.

Представлено прозорий підводний човен-бульбашка для круїзів по дну морів та океанів (відео)

Підводний човен задуманий бути частиною програм розваг розкішних курортів та круїзних лайнерів (фото: Triton Submarines)

Підводний човен успішно пройшов усі випробування та отримав необхідний сертифікат. Triton Submarines поставила першу капсулу туристичної компанії Scenic Luxury Cruises & Tours під назвою Scenic Neptune II. Вона буде встановлена на борту лайнера Scenic Eclipse II, звідки опускатиметься у море під час подорожей.

Лайнер прибув до Австралії і протягом двох найближчих років здійснюватиме круїзи біля узбережжя континенту, а також в Індонезії, Новій Зеландії, південній частині Тихого океану та в районі Східної Антарктиди. Підводний човен здатний автономно плавати до 12 годин і досягати швидкості до 5,5 кілометрів на годину.

Раніше ми писали, що представлена перша у світі підводна суперяхта.

А ще у нас є матеріал про те, що суд Хорватії вирішив передати Україні заарештовану яхту Медведчука.

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