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Представлена прозрачная подводная лодка-пузырь для круизов по дну морей и океанов (видео)

Четверг 25 апреля 2024 15:10
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Представлена прозрачная подводная лодка-пузырь для круизов по дну морей и океанов (видео) Triton Submarines представила прозрачную "подлодку-пузырь" для круизов у дна моря (фото: Triton Submarines)
Автор: Павел Колесник

Компания Triton Submarines представила свой новейший подводный аппарат Triton 660/9 AVA, предназначенный для туристических круизов. Уникальный дизайн этой лодки напоминает вытянутый прозрачный пузырь, который позволяет пассажирам наслаждаться панорамным видом на подводный мир.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт американской компании Triton Submarines, которая разрабатывает и производит роскошные подводные лодки для исследований и прочего.

Что известно о подлодке

В названии модели Triton 660/9 AVA зашифрованы характеристики подводной лодки: вместимость (9 человек), максимальная глубина погружения (660 футов или 200 метров), а также используемая технология изготовления корпуса - Advanced Versatile Acrylics (AVA).

Эта капсула позиционируется как дополнение к круизным надводным лайнерам и может быть оборудована коктейль-баром, игровым клубом и даже спа-процедурами. Пассажиры могут расслабиться и заниматься своими делами, наслаждаясь видами подводной природы. Однако на борту капсулы не предусмотрено место для туалета, поэтому клиентам придется обеспечить это заранее.

Представлена прозрачная подводная лодка-пузырь для круизов по дну морей и океанов (видео)

Подводная лодка задумана быть частью программ развлечений роскошных курортов и круизных лайнеров (фото: Triton Submarines)

Подводная лодка успешно прошла все испытания и получила необходимый сертификат. Triton Submarines поставила первую капсулу туристической компании Scenic Luxury Cruises & Tours под названием Scenic Neptune II. Она будет установлена на борту лайнера Scenic Eclipse II, откуда будет опускаться в море во время путешествий.

Лайнер прибыл в Австралию и в течение двух ближайших лет будет осуществлять круизы у побережья континента, а также в Индонезии, Новой Зеландии, по южной части Тихого океана и в районе Восточной Антарктиды. Подлодка способна автономно плавать до 12 часов и достигать скорости до 5,5 километров в час.

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