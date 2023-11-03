Колишні інженери Google представили робот-пилосос, який зовсім не схожий на інші (фото)

Колишні інженери Google Nest представили повністю автономний робот-пилосос Matic. Вони стверджують, що він переміщується по будинку так само, як це робить більшість людей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Пристрій використовує п'ять RGB-камер замість традиційних сенсорів, бамперів та лідарів для навігації. Це дозволяє Matic аналізувати не тільки навколишній простір, але й предмети у його близькості, що робить його менш схильним до застрявання в килимах з високим ворсом або проводах на підлозі.

Завдяки ШІ він переміщається як безпілотний автомобіль (фото: Matic)

Розробники підкреслюють, що Matic здатний ідентифікувати та класифікувати набагато більше предметів, ніж багато інших роботів-пилососів. Він також здатний створювати тривимірну карту приміщення, що, у поєднанні зі штучним інтелектом, дозволяє йому маневрувати на льоту, подібно до безпілотних автомобілів.

Matic має подвійну функціональність, дозволяючи як пилососити, так і мити підлогу. Комп'ютерний зір дозволяє йому автоматично перемикатися між сухим і вологим прибиранням, запобігаючи намоканню килимів або килимків. Крім того, пилосос здатний збирати пролиту рідину.

Пилосос зможе збирати пролиту рідину (фото: Matic)

Цей робот-пилосос також відрізняється можливістю управління жестами та голосовими командами. Пристрій розуміє навіть такі команди, як "Matic, приберися там" або "Matic, йди помий ванну". Коли його контейнер заповнюється, він автоматично паркується поряд зі сміттєвим баком та надсилає повідомлення з проханням очистити його. Місткість його мішка становить один літр.

Matic здатний працювати локально та не вимагає підключення до інтернету. Його дизайн нагадує робота ВАЛЛ-І, з квадратним корпусом, великими колесами і вакуумною насадкою, що висувається.

Керувати ним можна за допомогою голосу (фото: Matic)

Робот-пилосос Matic вже доступний для попереднього замовлення за ціною 1 495 доларів (54 250 гривень). Повноцінний реліз заплановано на березень 2024 року, після чого його ціна збільшиться до 1 795 доларів (65 130 гривень).