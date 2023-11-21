Представлен карманный мини-ПК весом всего 300 г (фото)

Китайский бренд Meenhong представил в продажу JX2 - портативный компьютер весом всего 300 грамм, с 5,7-дюймовым экраном и разрешением 1080p. Устройство поддерживает подключение к двум внешним 4K мониторам, а встроенный дисплей обеспечивает удобство при срочной работе в дороге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт обзоров, новостей о ноутбуках и планшетах Notebookcheck .

За высокую производительность компьютера отвечает процессор Intel Celeron N5105 (10-нм, тактовая частота 2,9 ГГц) со встроенной графикой Intel UHD. Система охлаждения включает в себя медный теплоотвод и встроенный почти бесшумный кулер.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и двумя слотами M.2 для SSD: первый поддерживает NVMe и SATA, второй - только SATA. Можно добавить вторую планку LPDDR4 на 8 ГБ.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Корпус оснащен разнообразными портами, включая HDMI 2.0, гигабитный Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм, три порта USB-A и один USB-C с функцией передачи данных и монитора. Второй USB-C предназначен только для питания компьютера. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Для работы требуется блок питания на 30 Вт (напряжение 12 В). Хотя отсутствует встроенный аккумулятор, компактность и легкость делают его удобным для мобильного использования. Размеры корпуса составляют 160×80×20 мм.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Meenhong JX2 представлен в двух вариантах: модель с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ стоит 195 долларов (7000 гривен), тогда как версия с SSD на 256 ГБ оценена в 210 долларов (7550 гривен). Оба варианта поставляются с установленной Windows 11 Pro, а также поддерживают операционную систему Ubuntu.