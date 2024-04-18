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Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год

Четвер 18 квітня 2024 17:46
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Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год Вийшов смартфон Huawei Pura 70 Ultra із висувною камерою (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У Китаї була офіційно представлена нова лінійка флагманських смартфонів Huawei Pura 70. Серед усіх Pura 70 Ultra виділяється найбільш вражаючими функціями в області фотозйомки, а також має ряд інших особливостей, що надають індивідуальність пристрою серед інших моделей цієї серії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародний технологічний блог про комп'ютери, смартфони, гаджети Gizchina.

Характеристики смартфона

Розробники оснастили смартфон Huawei Pura 70 Ultra 6,8-дюймовим дисплеєм OLED LTPO, який підтримує роздільну здатність 2844×1260 пікселів і піксельну щільність 460 PPI. Цей дисплей оснащений панеллю з адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц, регулювання яскравості підсвічування з частотою 1440 Гц і частотою дискретизації торкання 300 Гц.

Екран захищений склом другого покоління Kunlun від механічних пошкоджень. Фронтальна камера, розміщена в отворі у верхній частині дисплея, має 13-мегапіксельний сенсор.

Однією з ключових особливостей нового смартфона Huawei є наявність 1-дюймового 50-мегапіксельного сенсора з телескопічною лінзою, що механічно обертається, яка може розширюватися і стискатися.

Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год

Ключова особливість - 1-дюймовий 50-мегапіксельний сенсор (фото: Gizchina)

Система камер також включає 40-мегапіксельний надширококутний датчик і 50-мегапіксельний телеоб'єктив з підтримкою макрозйомки і оптичною стабілізацією зображення. Усі три сенсори розміщені у масивному трикутному блоці із закругленими кутами.

Основна камера має змінну діафрагму від f/1.6 до f/4.0 і технологію захисту від трясіння при зрушенні сенсора в процесі стабілізації зображення, що забезпечує професійну якість зйомки.

Камера здатна робити чіткі знімки на швидкості до 300 км/год, а механізм сенсора пройшов випробування на довговічність, підтверджуючи здатність витримувати щонайменше 300 тис. циклів розширень та стисків. Крім того, підтримується 3,5-кратний оптичний та 100-кратний цифровий зум.

Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год

Камера здатна робити чіткі знімки на швидкості
до 300 км/год (фото: Gizchina)

Апаратна основа Huawei Pura 70 Ultra - фірмовий мікропроцесор Kirin 9010. Смартфон буде доступний у версіях з 16 Гб оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 Гб або 1 Тб.

Для автономної роботи передбачено акумуляторну батарею ємністю 5 200 мА/год з підтримкою провідної зарядки потужністю до 100 Вт, бездротової зарядки 80 Вт і зворотної бездротової зарядки 20 Вт.

Смартфон працює на платформі HarmonyOS 4.2 із підтримкою функцій на основі штучного інтелекту. Підтримується супутниковий зв'язок, а бездротове підключення забезпечують вбудовані адаптери Wi-Fi 802.11ax та Bluetooth 5.2. Сканер відбитків пальців інтегрований у екран.

Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год

Місткість батареї становить 5 200 мА/год (фото: Aroged)

Інші параметри та ціна

Габарити смартфона становлять 162, 6х75, 1х8,4 мм, а вага 226 грам. Потенційні покупці зможуть обирати між чорним, білим, зеленим та коричневим варіантами корпусу.

Щодо ціни, то версія Pura 70 Ultra з 16 Гб оперативної пам'яті та 512 Гб внутрішньої пам'яті оцінюється приблизно в 1 380 доларів (54 700 гривень), а за модель з 1 Тб внутрішньої пам'яті доведеться викласти близько 1 520 доларів (60 245 гривень).

Нагадаємо, що представлений смартфон із рекордною яскравістю екрану у світі та за доступною ціною.

А ще ми писали, що представлений смартфон-розкладачка з двома екранами, який дешевше за iPhone 15 і Galaxy S24.

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