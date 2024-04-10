Представлений смартфон-розкладачка з двома екранами, який дешевше за iPhone 15 і Galaxy S24

Компанія Nubia, підрозділ ZTE, випустила свій перший складаний смартфон під назвою Nubia Flip. Цей пристрій відноситься до сегмента середнього класу, що робить його доступним для широкого кола споживачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

Характеристика смартфона

Цей телефон є типовим складаним девайсом. У складеному стані він має товщину 7 міліметрів та важить 209 грамів. Оснащений міцним шарніром із високоміцної сталі, він здатний витримати понад 200 000 складань.

Новинка обладнана складним AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,9 дюйма, роздільною здатністю 2790 × 1188 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. На зовнішній стороні розташований додатковий круглий AMOLED-екран розміром 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Він призначений для зручного доступу до повідомлень та деяких основних функцій, а його навколишнє кільце служить платформою для основної камери.

Смартфон є складаним девайсом (фото: Gizmochina)

Смартфон працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 1 і доступний у трьох конфігураціях ОЗУ та вбудованої пам'яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ та 12 ГБ + 512 ГБ.

Оптика включає основну камеру з 50-мегапіксельним датчиком і датчиком глибини 2 мегапікселя для портретних знімків. Також підтримується обчислювальна фотографія із застосуванням алгоритмів ШІ та системи обробки зображень Neovion Taishan, здатної швидко фіксувати рух та робити знімки.

Смартфон працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 1 (фото: Gizmochina)

Існує спеціальний нічний режим для зйомки зоряного неба. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. Основну камеру також можна використовувати для селфі та відеодзвінків завдяки додатковому екрану.

Акумулятор ємністю 4 310 мА/год підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт, заряджаючи від 0 до 100 відсотків приблизно за 73 хвилини. Телефон також оснащений NFC, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Зазначається відсутність вологозахисту.

Повністю смартфон можна зарядити за 73 хвилини (фото: Gizmochina)

Nubia Flip вже доступний для замовлення в Китаї, а у продажу з'явиться 16 квітня.

Вартість смартфона

8 ГБ + 256 ГБ - 3 000 юанів (16 160 гривень)

12 ГБ + 256 ГБ - 3 300 юанів (17 770 гривень)

12 ГБ + 512 ГБ - 3 700 юанів (19 930 гривень)

Цікаво, що у США ціни починаються з 600 доларів (23 370 гривень). Але навіть при цьому телефон залишається найдоступнішою розкладачкою.