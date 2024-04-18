Представлен флагман Huawei Pura 70 Ultra. Он делает четкие фото на скорости 300 км/ч

В Китае была официально представлена новая линейка флагманских смартфонов Huawei Pura 70. Среди всех Pura 70 Ultra выделяется наиболее впечатляющими функциями в области фотосъемки, а также имеет ряд других особенностей, придающих устройству индивидуальность среди других моделей этой серии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на международный технологический блог о компьютерах, смартфонах, гаджетах Gizchina .

Характеристики смартфона

Разработчики оснастили смартфон Huawei Pura 70 Ultra 6,8-дюймовым дисплеем OLED LTPO, который поддерживает разрешение 2844×1260 точек и пиксельную плотность 460 PPI. Этот дисплей оснащен панелью с адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц, регулировкой яркости подсветки с частотой 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц.

Экран защищен стеклом Kunlun второго поколения от механических повреждений. Фронтальная камера, размещенная в отверстии в верхней части дисплея, обладает 13-мегапиксельным сенсором.

Одной из ключевых особенностей нового смартфона Huawei является наличие 1-дюймового 50-мегапиксельного сенсора с механически вращающейся телескопической линзой, которая может расширяться и сжиматься.

Ключевая особенность - 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор (фото: Gizchina)

Система камер также включает в себя 40-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 50-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой макросъемки и оптической стабилизацией изображения. Все три сенсора размещены в массивном треугольном блоке с закругленными углами.

Основная камера обладает переменной диафрагмой от f/1.6 до f/4.0 и технологией защиты от тряски при сдвиге сенсора в процессе стабилизации изображения, что обеспечивает профессиональное качество съемки.

Камера способна делать четкие снимки на скорости до 300 км/ч, а механизм сенсора прошел испытания на долговечность, подтверждая способность выдерживать не менее 300 тыс. циклов расширений и сжатий. Кроме того, поддерживается 3,5-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум.

Камера способна делать четкие снимки на скорости

до 300 км/ч (фото: Gizchina)

Аппаратная основа Huawei Pura 70 Ultra - фирменный микропроцессор Kirin 9010. Смартфон будет доступен в версиях с 16 Гб оперативной памяти и накопителем на 512 Гб или 1 Тб.

Для автономной работы предусмотрена аккумуляторная батарея емкостью 5 200 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, беспроводной зарядки 80 Вт и обратной беспроводной зарядки 20 Вт.

Смартфон работает на платформе HarmonyOS 4.2 с поддержкой функций на основе искусственного интеллекта. Поддерживается спутниковая связь, а беспроводное подключение обеспечивают встроенные адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.

Емкость батареи составляет 5 200 мА/ч (фото: Aroged)

Прочие параметры и цена

Габариты смартфона составляют 162, 6×75, 1×8,4 мм, а вес 226 грамм. Потенциальные покупатели смогут выбирать между черным, белым, зеленым и коричневым вариантами корпуса.

Что касается цены, то версия Pura 70 Ultra с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб внутренней памяти оценивается примерно в 1 380 долларов (54 700 гривен), а за модель с 1 Тб внутренней памяти придется выложить около 1 520 долларов (60 245 гривен).