Представлений смартфон із рекордною яскравістю екрану у світі та за доступною ціною (фото)

Realme розширила свою лінійку продуктів новим та захоплюючим смартфоном - Realme GT Neo6 SE. Цей пристрій включає деякі характеристики флагманських моделей, зберігаючи доступність для середньобюджетного сегменту ринку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-видання про смартфони GSMArena.com .

Характеристики смартфона

Смартфон Realme GT Neo6 SE пропонує вигнутий 6,78-дюймовий дисплей LTPO OLED з роздільною здатністю 1264 × 2780 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Він оснащений підекранним сканером відбитків пальців та фронтальною камерою на 32 мегапікселі.

Гаджет пропонує солідний список специфікацій (фото: GSMArena.com)

Дисплей забезпечує яскравість до 6 000 ніт з підтримкою HDR-контенту та повноекранну яскравість 1 000 ніт. Захисне скло Gorilla Glass Victus 2 та частота ШІМ у 2160 Гц також включені.

На задній панелі розташована пара камер: основна камера пропонує 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX882 з оптичною стабілізацією зображення, друга камера представлена ширококутним об'єктивом та 8-мегапіксельним сенсором.

Камера пропонує 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX882 (фото: GSMArena.com)

Смартфон працює на операційній системі Google Android 14 з надбудовою Realme UI 5. Ємність акумулятора становить 5 500 мА/год і підтримує бездротову зарядку SuperVOOC потужністю 100 Вт. Пристрій також забезпечений захистом за стандартом IP65 (від пилу та струменів води) та має стереодинаміки.

Смартфон працює на операційній системі Google Android 14 (фото: GSMArena.com)

Ціна смартфона

Realme GT Neo6 SE доступний у зеленому та сріблястому кольорах за ціною від 248 доларів (9 730 гривень) за базову конфігурацію з 8 Гб оперативної та 256 Гб постійної пам'яті.

Також є варіанти на 12/256 Гб за 276 доларів (10 820 гривень), 16/256 Гб за 303 доларів (10 880 гривень) та топова модель на 16/512 Гб за 345 доларів (13 530 гривень). Продажі в Китаї розпочнуться 17 квітня.