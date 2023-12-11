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Представлена нейромережа, яка дозволяє анімувати будь-яке фото чи картинку

Понеділок 11 грудня 2023 14:00
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Представлена нейромережа, яка дозволяє анімувати будь-яке фото чи картинку Нейромережа MagicAnimate дозволяє анімувати будь-яке фото чи картинку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

У відкритий доступ вийшла нейромережа MagicAnimate, здатна генерувати анімації на основі наданого зображення. Вона набирає популярності завдяки реалістичній роботі з людьми: міміка та рухи набувають жахливо реалістичного характеру.

Про це пише РБК-Україна (проекст Styler) з посиланням на веб-сервіс про IT-проекти та їх розробки GitHub.

Нейромережа може анімувати Джоконду в заняттях йогою. Ви також можете приміряти на собі популярні танцювальні рухи з соцмереж, не встаючи з ліжка.

Процес роботи простий: потрібно завантажити фотографію моделі та відео-референс руху, після чого почекати лише кілька хвилин. Нейромережа анімує кілька людей одночасно і не проводить перевірку зображень чи відео на наявність авторських прав.

Представлена нейромережа, яка дозволяє анімувати будь-яке фото чи картинкуПредставлена нейромережа, яка дозволяє анімувати будь-яке фото чи картинкуНейромережа сама домальовує відсутні елементи об'єкта, а користувач може вказати уточнюючий запит для генерації (gif: GitHub)

Цей проект є спільною ініціативою Національного університету Сінгапуру і ByteDance, основної компанії TikTok. Будь-хто може випробувати нейромережу, скориставшись демонстраційною версією на платформі Hugging Face.

На даний момент сервери зазнають високого завантаження, і необхідно періодично повторювати спроби, враховуючи, що платних опцій в MagicAnimate не передбачено.

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