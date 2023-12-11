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Представлена нейросеть, позволяющая анимировать любое фото или картинку

Понедельник 11 декабря 2023 14:00
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Представлена нейросеть, позволяющая анимировать любое фото или картинку Нейросеть MagicAnimate позволяет анимировать любое фото или картинку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В открытый доступ вышла нейросеть MagicAnimate, способная генерировать анимации на основе предоставленного изображения. Она набирает популярность благодаря реалистичной работе с людьми: мимика и движения приобретают ужасающе реалистический характер.

Об этом пишет РБК-Украина (проекст Styler) со ссылкой на веб-сервис об IT-проектах и их разработках GitHub.

Нейросеть может анимировать Джоконду в упражнениях йогой. Вы также можете примерить на себе популярные танцевальные движения из соцсетей, не вставая с кровати.

Процесс работы прост: нужно скачать фотографию модели и видео-референс движения, после чего подождать всего несколько минут. Нейросеть анимирует несколько человек одновременно и не проводит проверку изображений или видео на наличие авторских прав.

Представлена нейросеть, позволяющая анимировать любое фото или картинкуПредставлена нейросеть, позволяющая анимировать любое фото или картинкуНейросеть сама дорисовывает недостающие элементы объекта, а пользователь может указать уточняющий запрос для генерации (gif: GitHub)

Этот проект является совместной инициативой Национального университета Сингапура и ByteDance, основной компании TikTok. Любой может испытать нейросеть, воспользовавшись демонстрационной версией на платформе Hugging Face.

На данный момент серверы подвергаются высокой загрузке, и необходимо периодически повторять попытки, учитывая, что платных опций в MagicAnimate не предусмотрено.

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картинки Искусственный интеллект