Как предотвратить болезнь Альцгеймера: Супрун дала важные советы

Уляна Супрун заявила, что болезнь Альцгеймера - недооцененная причина смертности украинцев. Люди с этим недугом теряют память, у них ухудшается координация движений, речи. При этом их способность самостоятельно позаботиться о себе становится все хуже. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, риск развития болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом: большинство пациентов - это люди старше 65 лет. Но болезнь может развиваться и у более молодых людей.

Супрун рассказала о болезни Альцгеймера (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Что может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера:

Человек теряется в привычных для себя местах и ​​плохо ориентируется во времени;

Выполнение привычной рутины забирает гораздо больше времени;

Повторение одинаковых вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;

Проблемы с ведением диалога;

Человек теряет вещи или кладет их не на свои места;

Возникают проблемы с подсчетом денег или расчетами;

Настроение существенно меняется, в поведении человека происходят необычные изменения;

Теряется способность мыслить рационально и принимать решения;

Человеку сложно ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем.

При этом никакие лекарства против этой болезни пока не имеют доказанной эффективности. В то же время, здоровый образ жизни, контроль давления, регулярные физические нагрузки и отказ от курения уменьшают риск развития болезни Альцгеймера.

Супрун рассказала о болезни Альцгеймера (фото: Униан)

Что делать, чтобы не заболеть недугом:

Питаться сбалансировано. Важно потреблять достаточное количество витаминов В12, В9 (фолиевой кислоты), витамина D и рыбы;

Вовремя лечить болезни десен. Исследования показали связь между бактериями Porphyromonas gingivalis, вызывающими хронический генерализованный периодонтит, и болезнью Альцгеймера;

Поддерживать здоровый индекс массы тела (меньше 25). Чрезмерный и недостаточный вес являются факторами риска болезни Альцгеймера.;

Свести к минимуму риски сердечно-сосудистых болезней. Они являются одним из факторов риска, которые могут вызывать болезнь Альцгеймера;

Тренировать мозг и развивать память. Например, учить языки, читать, осваивать новые навыки - игру на музыкальных инструментах или настольные игры;

Общаться с людьми, ведь это - активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти. Так можно улучшить когнитивные функции и укреплять нейронные сети.

Напомним, что Супрун дала важные советы детям к 1 сентября.

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