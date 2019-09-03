Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради

Уляна Супрун заявила, що хвороба Альцгеймера - недооцінена причина смертності українців. Люди з цим недугом втрачають пам'ять, у них погіршується координація рухів, мови. При цьому їх здатність самостійно подбати про себе стає все гірше. Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, ризик розвитку хвороби Альцгеймера збільшується з віком: більшість пацієнтів - це люди старше 65 років. Але хвороба може розвиватися і у молодих людей.
Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Що може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера:
- Людина губиться у звичних для себе місцях і погано орієнтується в часі;
- Виконання звичної рутини забирає набагато більше часу;
- Повторення однакових запитань і постійне уточнення вже відомої інформації;
- Проблеми з веденням діалогу;
- Людина втрачає речі або кладе їх не на свої місця;
- Виникають проблеми з підрахунком грошей або розрахунками;
- Настрій суттєво змінюється, в поведінці людини відбуваються незвичайні зміни;
- Втрачається здатність мислити раціонально і приймати рішення;
- Людині складно орієнтуватися в просторі і тримати баланс, розрізняти кольори і контрастність, виникають проблеми з читанням і керуванням автомобілем.
При цьому ніякі ліки проти цієї хвороби поки не мають доведеної ефективності. У той же час, здоровий спосіб життя, контроль тиску, регулярні фізичні навантаження і відмова від куріння зменшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.
Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: Уніан)
Що робити, щоб не захворіти недугом:
- Харчуватися збалансовано. Важливо споживати достатню кількість вітамінів В12, В9 (фолієвої кислоти), вітаміну D і риби;
- Вчасно лікувати хвороби ясен. Дослідження показали зв'язок між бактеріями Porphyromonas gingivalis, що викликають хронічний генералізований періодонтит, і хворобою Альцгеймера;
- Підтримувати здоровий індекс маси тіла (менше 25). Надмірна і недостатня вага є факторами ризику хвороби Альцгеймера.;
- Звести до мінімуму ризики серцево-судинних хвороб. Вони є одним з факторів ризику, які можуть викликати хворобу Альцгеймера;
- Тренувати мозок і розвивати пам'ять. Наприклад, вчити мови, читати, освоювати нові навички - гру на музичних інструментах або настільні ігри;
- Спілкуватися з людьми, адже це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги і стимуляція пам'яті. Так можна поліпшити когнітивні функції і зміцнювати нейронні мережі.
Нагадаємо, що Супрун дала важливі поради дітям до 1 вересня.
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