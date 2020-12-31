Праздники на карантине: какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был продлен до 28 февраля 2021 года. Во время этого периода в стране будут действовать ограничения, которые были введены для "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.
Кроме того, Кабинет Министров ввел новые ограничения, которые начали действовать по всей территории Украины с 19 декабря.
Это запрет на проведение массовых мероприятий (праздников, концертов и представлений) в учебных заведениях при участии больше, чем одна группа или класс.
Также запрещены проведения банкетов, мастер-классов и публичные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания (бары, кафе и рестораны).
Ограничен прием посетителей в музеях, на выставках и галереях – в зале должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
Работа заведений общественного питания разрешена с 7:00 до 23:00, но проведение расчетных операций должно быть закончено до 22:00.
Что будет разрешено в новогоднюю ночь:
Работа ресторанов и кафе разрешена до утра (до 7:00). За столами должно быть не более 4 человек, без учета детей.
В храмах и церквях разрешены службы, но размещение должно быть не более 1 человека на 5 кв. метров. Разрешено собирать людей на открытом воздухе, но также с ограничениями – 1,5 метра между присутствующими.
Что будет запрещено с 8 января:
Напомним, ранее мы писали о том, как будет работать транспорт в разных городах Украины в новогоднюю ночь.
А также мы рассказывали о том, что в Киеве могут закрыть несколько станций метро.