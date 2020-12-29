Как будет работать транспорт на Новый год: автобусы, троллейбусы, трамваи и метро

Работа траспорта в Украине в новогоднюю ночь (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В новогоднюю ночь обычно продлевают работу городского транспорта, чтобы все желающие могли добраться вовремя в нужную точку назначения. Как будет обстоять ситуация в последний день 2020 года – читайте в Styler.

Городской транспорт

Общественный транспорт будет функционировать с карантинными ограничениями, которые были введены ранее – число пассажиров должно совпадать с количеством посадочных мест. Наличие защитных масок – обязательно.

Транспорт между городами

Междугородний и межобластной транспорт на праздники будет работать в режиме ограничений, которые ранее были установлены для "оранжевой" зоны. Это касается автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

Стоит отметить, что на праздники были добавлены поезда в популярных направлениях для отдыха в Украине. А вот пригородные электрички 1 января будут курсировать не везде – обязательно нужно проверять график в каждом городе отдельно.

Работа метро

В Киеве работа метро будет продлена на два часа в новогоднюю ночь, а фуникулер будет работать круглосуточно. В КГГА предупредили, что в пиковое время некоторые станции столичного метрополитена могут работать с ограничениями на вход для пассажиров.

Как будет работать транспорт в других городах

В Харькове метро будет работать на три часа дольше в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года.

В Днепре городской транспорт 31 декабря будет работать по обычному режиму: троллейбусы и трамваи до 22:00-23:30. Метро – в обычном режиме. А вот 1 января все маршруты начнут свою работу на один час позже. Несколько трамвайных маршрутов будет работать до утра. Детальный список можно посмотреть тут.

В Одессе работу городского транспорта не планировали продолжить в новогоднюю ночь – все маршруты будут работать в обычном графике.

Как будет работать транспорт на Новый год во Львове – пока не известно. Обычно в новогоднюю ночь для жителей города и туристов курсирует несколько маршрутов до 3:00 ночи.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что и как будет работать в Украине в новогоднюю ночь и какие есть ограничения.