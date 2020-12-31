Свята на карантині: які обмеження будуть діяти в новорічну ніч

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу був продовжений до 28 лютого 2021 року. Під час цього періоду в країні будуть діяти обмеження, які були введені для "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.

Крім того, Кабінет Міністрів ввів нові обмеження, які почали діяти по всій території України з 19 грудня.

Це заборона на проведення масових заходів (свят, концертів і вистав) в навчальних закладах за участю більше, ніж одна група або клас.

Також заборонено проведення банкетів, майстер-класів та публічних заходів у розважальних закладах та закладах громадського харчування (бари, кафе та ресторани).

Обмежений прийом відвідувачів у музеях, на виставках і галереях – у залі повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.

Робота закладів громадського харчування дозволена з 7:00 до 23:00, але проведення розрахункових операцій повинно бути закінчено до 22:00.

Що буде дозволено в новорічну ніч:

Робота ресторанів і кафе дозволена до ранку (до 7:00). За столами повинно бути не більше 4 осіб, без урахування дітей.

В храмах і церквах дозволені служби, але розміщення повинно бути не більше 1 людини на 5 кв. метрів. Дозволено збирати людей на відкритому повітрі, але також з обмеженнями – 1,5 метра між присутніми.

Що буде заборонено з 8 січня:

Всі масові заходи

Будуть закриті спортзали, фітнес-центри, басейни. Можна тільки заняття на вулиці та тренування професійних команд.

Школи та дитячі сади відправлені на канікули до 24 січня.

Робота ресторанів і кафе буде дозволена тільки на винос або з адресною доставкою.

Робота салонів краси та перукарень – дозволена, але тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Спортивні заходи можна, але без глядачів.

Торгівля непродовольчими товарами заборонена, в тому числі й робота ринків.

Всі різдвяні ярмарки повинні бути закриті до 8 січня.

На площах біля ялинок будуть обмежені всі розваги, концерти заборонені.

Всі державні та комунальні підприємства почнуть роботу дистанційно. Організаціям і підприємствам, що мають таку можливість, рекомендується відправити співробітників на віддалену роботу, роботу офісів розвантажити, прийом клієнтів – обмежити.

Міський громадський транспорт, а також міжобласний, міжміський та авіаційний транспорт буде працювати. В міському транспорті буде діяти обмеження щодо кількості пасажирів – тільки сидячі місця.

Також пропонується обмежити роботу закладів культури – це торкнеться в першу чергу проведення концертів, вистав, кінотеатрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюватиме транспорт в різних містах України в новорічну ніч.

А також ми розповідали про те, що у Києві можуть закрити кілька станцій метро.