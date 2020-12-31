Свята на карантині: які обмеження будуть діяти в новорічну ніч

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу був продовжений до 28 лютого 2021 року. Під час цього періоду в країні будуть діяти обмеження, які були введені для "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.
Крім того, Кабінет Міністрів ввів нові обмеження, які почали діяти по всій території України з 19 грудня.
Це заборона на проведення масових заходів (свят, концертів і вистав) в навчальних закладах за участю більше, ніж одна група або клас.
Також заборонено проведення банкетів, майстер-класів та публічних заходів у розважальних закладах та закладах громадського харчування (бари, кафе та ресторани).
Обмежений прийом відвідувачів у музеях, на виставках і галереях – у залі повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.
Робота закладів громадського харчування дозволена з 7:00 до 23:00, але проведення розрахункових операцій повинно бути закінчено до 22:00.
Що буде дозволено в новорічну ніч:
Робота ресторанів і кафе дозволена до ранку (до 7:00). За столами повинно бути не більше 4 осіб, без урахування дітей.
В храмах і церквах дозволені служби, але розміщення повинно бути не більше 1 людини на 5 кв. метрів. Дозволено збирати людей на відкритому повітрі, але також з обмеженнями – 1,5 метра між присутніми.
Що буде заборонено з 8 січня:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюватиме транспорт в різних містах України в новорічну ніч.
А також ми розповідали про те, що у Києві можуть закрити кілька станцій метро.