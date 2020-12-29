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Метро Киева изменит график на Новый год: могут закрыть центральные станции

Киев, Вторник 29 декабря 2020 17:32
Метро Киева изменит график на Новый год: могут закрыть центральные станции
Фото: Софийская площадь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. В частности, метро и фуникулера.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 31 декабря до 1 января в столице метро будет работать на два часа дольше.

Кроме того, возможны ограничения на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Также в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать столичный фуникулер.

Напомним, Кабинет министров разрешил продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Кроме того, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Добавим, что с 8 января в Украине ужесточат карантин. Он будет действовать до 24 января 2021 года.

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Новости Украины Общество КиевКиевметротранспортфуникулерНовый год

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