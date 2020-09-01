Праздник пропаганды: как прошло 1 сентября в оккупированном Донецке (фото)

В оккупированном Донецке отпраздновали 1 сентября. По случаю Дня знаний в учебных заведениях города состоялись торжественные линейки. Конечно же, на них присутствовали лидеры террористической группировки "ДНР", которые не упустили возможности "промыть" мозги молодому поколению украинцев.

Так, всем ученикам "власти" оккупированного города желали стать "будущим республики", дарили пропагандистские книги и даже рассказывали, как "в Украине выпускники не могут найти работу".

При этом, санитарно-эпидемиологические меры для предотвращения COVID-19 во время торжеств не соблюдались - лишь в некоторых школах (преимущественно, лицеях самого Донецка) учителя старались придерживаться карантинных норм. В частности, педагоги проверяли дневники, где должна быть запись о температуре тела ребенка на утро текущего дня, и проветривали классные комнаты на переменах.

Вот так проходили праздничные линейки в Макеевском лицее №1 "Лидер" и Специализированной школе с углубленным изучением английского языка №11 Донецка:

1 сентября в Макеевке и Донецке (фото из соцсетей)

А в многопрофильном лицее №1 города Донецка каждому первокласснику вручали фотоальбом с достопримечательностями городами и краткой историей "молодой республики", где рассказывается про "ополченцев".

1 сентября в донецком лицее (фото: ДАН)

А это - День знаний в школе города Енакиево, где проживает около 100 тыс. людей. На фото - одна из самых престижных школ города, но видно, что в первый класс пошли меньше десяти учеников...

1 сентября в Енакиево (фото из соцсетей)

Так проходил День знаний в Донецкой академии автомобильного транспорта:

1 сентября в Донецкой академии автомобильного транспорта (фото из соцсетей)

А это - День знаний в Донецком национальном университете, где хотят видеть "исключительно патриотов ДНР".

1 сентября в Донецком национальном университете (фото из соцсетей)

Добавим, что во всех школах ученики начали занятия с первого урока "О доблести, о подвигах, о славе твоих сынов, Отечество мое!", посвященного так называемому "Году Великой Победы".

Кроме того, во всех учебных заведениях оккупантами будет реализован целый ряд мероприятий, направленных на интеграцию в образовательное пространство России.

Тем временем 1 сентября этого года 200 тыс. учеников перешли на обучение на украинском языке.

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